Les infections à coronavirus continuent d’augmenter, notamment au Pays basque, qui a atteint ce samedi un nouveau record quotidien de cas, mais aussi à Madrid, en Catalogne ou en Andalousie, ce qui conduit les communautés à continuer d’adopter des mesures pour tenter d’arrêter les progrès de la pandémie.

Ce samedi, le Pays basque a enregistré 866 autres cas positifs, le nombre quotidien le plus élevé d’infectés depuis le début de la crise sanitaire.

Le pic a été détecté dans une journée au cours de laquelle un record de tests PCR effectués dans cette communauté a également été atteint, en particulier, 10 004.

La Catalogne, pour sa part, a dépassé les 13000 morts depuis la mort de la première victime officielle de l’épidémie le 6 mars, qui continue d’avancer, le jour où les réunions de plus de dix personnes, tant publiques que privées, ont été interdites. , dans toute la communauté pour essayer de contenir la propagation du virus.

L’entrée en vigueur de cette interdiction a coïncidé avec le démantèlement ce matin par les Mossos d’Esquadra et la Guardia Urbana d’une partie illégale dans un entrepôt industriel de la zone franche de Barcelone.

A la fête, convoquée par les réseaux sociaux, 160 personnes participaient sans masques ou en gardant leurs distances.

Pendant ce temps, l’épidémie continue d’augmenter dans cette communauté, qui a enregistré 1547 nouveaux positifs au cours des dernières 24 heures, le plus grand nombre de diagnostics depuis le 27 mars.

De plus, le risque de repousse s’est établi à 197,5, trois points de plus que ce vendredi.

Compte tenu de l’évolution de la pandémie dans la Communauté de Madrid, le gouvernement régional étudie la limitation du nombre de personnes dans les rassemblements sociaux pour éviter la contagion.

La présidente régionale, Isabel Díaz Ayuso, a avancé dans des déclarations à la chaîne Cope, l’administration régionale est en train de finaliser un ordre pour exécuter « une sorte d’opération de retour » après les vacances, ce qui provoquera la présence de plus de Madrilènes dans les rues dans les semaines à venir.

Díaz Ayuso exclut pour le moment un confinement et la fermeture de la région, une question qui garantit également qu’elle ne relève pas de sa compétence, tout en reconnaissant que Madrid est une communauté autonome « très vulnérable » et c’est pourquoi elle doit être protégée « de manière exceptionnelle », principalement dans le domaine des transports.

Cinq décès enregistrés par coronavirus le dernier jour portent à 1500 les décès dus à la pandémie en Andalousie, qui au cours des dernières 24 heures a représenté 860 cas positifs de tests PCR, ce qui représente une diminution par rapport à hier, mais ils restent dans les chiffres au-dessus des huit cents jours des trois derniers jours.

Avec un total de 28 601 positifs, cette communauté a demandé au secrétaire d’État à la Santé 360 trackers de l’armée, une demande qui, selon le Conseil, implique «d’accepter la collaboration du gouvernement espagnol».

La Galice continue également d’incorporer des cas actifs, avec une somme de 155 au cours des vingt-quatre dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes touchées à 3 294.

Là, à partir de ce week-end, les villes d’Arteixo (La Corogne) et un quartier de Lugo ont des réunions limitées à cinq personnes, des résidences blindées et des consommations d’accueil uniquement sur les terrasses, ce qui signifie, pratiquement, le retour à la première phase en août.

La Xunta pourrait sanctionner avec 120202,42 euros la violation des quarantaines marquées par la pandémie en cas de degré maximal de non-respect, une sanction qui sera de 3005,07 euros dans le cas du degré minimum, selon le Journal officiel de Galice (DOG ).

Au cours du mois d’août, la Communauté valencienne a enregistré un total de 386 épidémies de coronavirus, qui ont touché 1821 personnes, dont la plus importante était Benigànim (Valence) le 22 août, avec 24 personnes infectées.

Au total, 513 nouveaux cas ont été détectés en Castille et León, ce qui représente un nombre cumulé de 34 801, tandis que le nombre de décès a augmenté de neuf, un chiffre qui représente un nombre global de 1 112 décès.

La région de Murcie a enregistré 344 cas positifs de plus, avec 14 personnes de plus admises dans les hôpitaux communautaires, tandis qu’aux îles Canaries, il y en a eu 297 de plus au cours des dernières 24 heures.

Compte tenu de l’augmentation des cas diagnostiqués ces derniers jours dans les îles Baléares – une moyenne de 300 à 400 -, le gouvernement a demandé une centaine de pisteurs de l’armée, une demande à laquelle les Asturies adhèrent également, bien que pour le moment le gouvernement de la principauté ne le fasse pas. a spécifié le nombre.

La Cantabrie dénombre 1021 personnes atteintes de coronavirus actif ce samedi, 211 détectées au cours des dernières 24 heures: il faut remonter quatre mois, fin avril, pour trouver des chiffres de cas actifs supérieurs à mille dans cette région.

L’Estrémadure a enregistré ce samedi un total de 122 cas positifs de covid-19, le nombre le plus élevé des sept derniers jours, et deux nouveaux foyers (Cáceres et Hernán Pérez).

De plus, La Rioja compte 801 cas actifs et 25 foyers (deux de plus qu’hier), tandis que la Navarre a enregistré 161 nouveaux cas positifs ce vendredi.