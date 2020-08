Alors que la situation de la pandémie de coronavirus commence à s’améliorer quelque peu, les transporteurs aériens comme Southwest Airlines sont de retour à offrir les ventes de tarifs qui promettent des vols bon marché vers une variété de lieux différents.

Les voyages sont encore loin de leurs niveaux d’avant 2020, ce qui écrase la plupart des compagnies aériennes en ce moment alors qu’elles tentent d’attirer les aviateurs vers un ciel amical.

Voici les détails des dernières ventes de tarifs de Southwest Airlines et Frontier Airlines.

Il y a un groupe Facebook lié aux voyages dont je suis membre, qui est devenu essentiellement un centre où les gens peuvent poser toutes sortes de questions liées aux coronavirus et obtenir des conseils sur les voyages à venir. Tôt mardi matin, par exemple, un membre du groupe a envoyé un message expliquant à tout le monde que cette personne avait réservé un voyage des États-Unis à Londres pour mars 2021. «Pensons-nous que les frontières seront ouvertes d’ici là?» le message lit. «Suis-je fou?»

Ce dont un article comme celui-ci est la preuve, c’est le fait que les voyages aériens commencent à reprendre lentement (mais sûrement). Les gens sont fatigués d’être enfermés à la maison pendant des mois, nous apprenons à vivre avec le coronavirus en toute sécurité et nous voulons reprendre nos vies. Les compagnies aériennes, bien sûr, ne sont que trop heureuses d’accommoder ce regain d’intérêt, ce qu’elles font avec les ventes de tarifs offrant des vols bon marché qui commencent à être vantés à nouveau maintenant que les choses se passent au moins un peu mieux en ce qui concerne le la pandémie de coronavirus disparaît.

Ne vous méprenez pas – ces ventes de tarifs ne doivent pas être considérées comme une sorte de preuve irréfutable que tout va bien et que vous ne devriez pas réfléchir au voyage en ce moment. Certes, de plus en plus de recherches semblent indiquer que voler pendant la crise sanitaire pourrait être plus sûr que la plupart des gens ne le pensaient, en particulier si l’on considère les mesures de sécurité que les compagnies aériennes utilisent, telles que les mandats de masque facial. Mais il est peut-être plus sage de ne prendre à cœur ces détails de vente de tarifs que si vous deviez voyager de toute façon, plutôt que de les utiliser comme excuse pour des vacances.

Parlant des détails, Southwest Airlines a lancé mardi une vente de tarifs de trois jours avec des vols à partir de seulement 39 $. Vous pouvez en savoir plus sur la vente sur www.southwest.com, mais parmi les détails que vous devez savoir:

Cette vente se termine le 27 août à 23 h 59. Heure centrale.

Vous devez acheter vos billets au moins 14 jours à l’avance et ils ne sont pas remboursables. De plus, les sièges, les jours de voyage et les marchés sont limités.

Les voyages continentaux aux États-Unis sont valables du 8 septembre 2020 au 10 février 2021. Les voyages aux États-Unis continentaux à destination / en provenance d’Hawaï sont valables du 1er novembre au 8 avril 2021 et les voyages inter-îles à Hawaï sont valables du 8 septembre au 8 avril. 2021.

San Juan, Porto Rico, les voyages sont valables du 8 septembre au 3 décembre 2020 et du 11 janvier 2021 au 4 mars 2021. Les voyages internationaux sont valables du 8 septembre au 9 décembre 2020 et du 11 janvier au mars 4, 2021.

Frontier Airlines, quant à elle, a également une vente de tarifs en cours pour le moment.

Il vante actuellement une vente qui implique de pouvoir retirer 100% du prix du tarif de base. Cette vente ne s’applique toutefois qu’au prix de base et non aux taxes ou frais associés. Visitez www.flyfrontier.com pour en savoir plus, y compris les marchés auxquels cela s’applique.

Remarque: cette vente expire beaucoup plus rapidement que celle de Southwest. Les dépliants n’ont que jusqu’à 23 h 59. Heure de l’Est le 26 août pour acheter leurs billets.

Dans le cadre de cette promotion, une réduction de 100% sur votre tarif de base sera appliquée pour les voyages effectués n’importe quel jour de la semaine, sauf le vendredi jusqu’au 3 février 2021. Cependant, les dates d’interdiction suivantes s’appliquent: 7-8 septembre 2020 ; 19 novembre 2020 – 1 décembre 2020; 16 décembre 2020 – 4 janvier 2021; et du 14 au 18 janvier 2021.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.