L’année scolaire commence cette semaine dans les écoles et instituts publics, concertés et privés, qui ont dû mettre en place des mesures anti-COVID-19 contre la montre, mais l’inquiétude est toujours présente parmi les parents, les élèves et les enseignants, qui se demandent si tous les centres sont également préparés.

« L’école publique est aussi préparée que l’école concertée, même s’il est vrai qu’elle n’a pas autant de ressources ou dépend plus des administrations que la concertée ou la privée », assure Leticia Cardenal, présidente de la Confédération espagnole des associations de parents d’élèves. et les mères de l’élève (Ceapa), majoritairement dans l’école publique.

Cardenal exhorte à «mettre en valeur» tout ce que signifie l’école publique, où «les équipes de direction, les enseignants et de nombreuses ampas se tournent pour adapter les centres à leur retour à l’école».

Du syndicat STES, son responsable de la politique éducative, José Ramón Merino, déclare à Efe qu’aujourd’hui « la considération générale des centres pour répondre dans de bonnes conditions sanitaires à la pandémie est assez insuffisante ».

Il reconnaît cependant que ces dernières semaines, différents ministères ont apporté des améliorations et d’autres ont retardé le cours pour avoir une marge et améliorer les conditions.

Merino apprécie la nouvelle embauche d’enseignants avec le fonds covid annoncé par le gouvernement mais demande que ce soit dans les centres publics car les centres subventionnés et privés ont derrière un employeur qui « doit assurer » le respect des conditions sanitaires et « avoir un reste d’argent »pour cela.

« Nous pensons que les conditions, même si elles ne sont pas idéales, seront meilleures dans les centres publics que dans les centres subventionnés », a-t-il ajouté.

Les écoles catholiques ont souligné «le grand effort fait par« leurs centres, la plupart concertés », pour mettre en œuvre en si peu de temps les protocoles de protection des étudiants et du personnel enseignant et non enseignant contre le COVID-19 « .

Cet effort «doit être connu et reconnu de tous», selon cette fédération de centres, qui veut transmettre «un message de tranquillité et de sérénité aux familles».

Le président des centres privés non soutenus par des fonds publics, Acade, Juan Santiago, souligne qu ‘«ils sont parfaitement préparés à recevoir leurs étudiants et travailleurs avec toutes les garanties de sécurité».

« La grande majorité (des centres) a réalisé des investissements importants durant l’été pour adapter ses installations aux ratios établis par les différentes administrations et a passé les contrats nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins avec la plus haute qualité », selon Santiago.

Cela a signifié « un investissement économique très important que, contrairement à l’éducation publique ou concertée, ils ont réalisé sans recevoir aucune aide des administrations », dit-il.

Il soutient également que « cela suppose une discrimination totalement injustifiée pour nos étudiants et nos familles, donc d’Acade nous continuerons d’insister sur la nécessité de prendre en compte nos centres lors de la mise en place de l’aide dans le domaine éducatif ».

De son côté, le directeur de la zone des écoles CEU, Luis Martínez-Abarca, qui a à la fois des centres subventionnés et privés, reconnaît à Efe que sa mise en œuvre dans six communautés a compliqué leurs préparatifs en raison des différentes réglementations régionales.

Ils ont même dû «modifier sensiblement» les plans qu’ils avaient pour certains centres lorsque les instructions ont été publiées le 27 août.

«Nous avons travaillé pour avoir une présence maximale et maximiser la sécurité, étant clair que cela ne peut pas être atteint à cent pour cent et que les étudiants et les familles doivent être impliqués dans les protocoles pour atteindre les bonnes pratiques», explique Martínez-Abarca.

Dans ses centres, de nouveaux espaces ont été aménagés pour le déroulement du cours, plus d’enseignants ont été embauchés et toutes les salles de classe ont été équipées de caméras pour pouvoir diffuser les cours en direct aux élèves mis en quarantaine ou vulnérables qui ne peuvent pas fréquenter le centre.

Selon la statistique «Progression de l’enseignement non universitaire pour l’année scolaire 2019-2020 (étudiants, enseignants, centres et unités scolaires)», il y avait 724 803 enseignants, 517 437 dans les centres publics et 207 366 dans les privés.

En ce qui concerne le nombre de centres éducatifs, ils s’élevaient à 28 534 -19 143 publics et 9 391 privés- (ces statistiques du ministère de l’Éducation ne font pas de distinction entre subventionnés et privés).

Par rapport à la propriété du centre, le nombre moyen d’élèves par unité est plus faible dans les centres publics que dans les privés dans le deuxième cycle de l’éducation de la petite enfance (-2,2), du primaire (-3,2), de la formation professionnelle de base ( -2,6) et en cycles de formation professionnelle moyenne (-2,3).

Cependant, il est légèrement plus élevé dans le premier cycle de l’éducation de la petite enfance (+0,3), du baccalauréat (+0,6) et des cycles de formation professionnelle de niveau supérieur (+0,8).

