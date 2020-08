Les États-Unis ont atteint jeudi le nombre de 5 860 397 cas confirmés de COVID-19 et 180 527 décès, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Ce solde à 20h00 heure locale (00h00 GMT le vendredi) est de 42 859 infections de plus que mercredi et 931 nouveaux décès.

Malgré le fait que New York n’est plus l’État avec le plus grand nombre d’infections, il reste le plus touché en termes de décès aux États-Unis avec 32 926, plus qu’en France ou en Espagne.

Rien qu’à New York, 23 674 personnes sont décédées.

New York est suivi en nombre de décès par les voisins du New Jersey (15 921), de la Californie (12 626), du Texas (12 156) et de la Floride (10 868).

Le Massachusetts (9 008), l’Illinois (8 185), la Pennsylvanie (7 611) et le Michigan (6 706) sont d’autres États ayant un nombre élevé de morts.

En termes d’infections, la Californie en compte 690 069, suivie du Texas avec 612 100, le troisième est la Floride avec 611 991 et New York est quatrième avec 432 131.

Le bilan provisoire des morts – 180 527 – a déjà largement dépassé la limite inférieure des estimations initiales de la Maison Blanche, qui, dans le meilleur des cas, prévoyait entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain Donald Trump a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait plutôt entre 50000 et 60000 décès, bien que plus tard, il ait prédit jusqu’à 110000 décès, un nombre qui a également été dépassé.

De son côté, l’Institute for Health Metrics and Evaluations (IHME) de l’Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie sont souvent fixés par la Maison Blanche, calcule cela pour les élections présidentielles du 3 novembre Les États-Unis auront dépassé les 255 000 décès et d’ici le 1er décembre 310 000.