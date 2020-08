Les personnes qui ont été testées positives au covid-19 au cours des dernières heures en Euskadi sont tombées à 673, 193 de moins que la veille, une diminution qui se produit après trois jours consécutifs avec le plus grand nombre d’infections de tout le pays. pandémie.

Le ministère basque de la Santé a mis à jour dans une note l’évolution des cas de coronavirus dans cette communauté autonome correspondant à hier samedi, lorsque 32 autres patients ont été admis à l’hôpital, 12 de moins que ceux qui l’ont fait la veille, et 33 restent en l’ucis, un de plus.

Depuis lundi dernier, le nombre de positifs détectés grâce aux tests PCR a suivi une tendance à la hausse jusqu’à hier, selon les données publiées ce dimanche, les nombres d’infections ont donné un petit répit en diminuant de près de 200 celles infectées.

Mercredi et jeudi, avec 764 journaux les deux jours, un nouveau record d’infections a été atteint, qui a été de nouveau dépassé vendredi avec 866 cas détectés grâce à 10 004 tests PCR, également le plus grand nombre de tests effectués en Euskadi.

Selon les données publiées ce dimanche, 7 261 tests ont été réalisés hier, donc le pourcentage d’infectés est de 9,2%, supérieur aux cinq jours précédents, qui oscillait entre 8,3% et 8,6%.

La Biscaye concentre le plus grand nombre de personnes positives quotidiennes, comme c’est le cas depuis des semaines, avec 359 nouveaux cas, 180 de moins que le chiffre précédent, tandis qu’au Gipuzkoa, 182 (28 de moins) ont été signalés et à Álava, ils sont passés à 128 (16 de plus) . Quatre autres sont des personnes résidant hors du Pays Basque.

Comme d’habitude pendant des semaines les samedis et dimanches, Salud n’offre pas d’informations sur le nombre total de personnes qui restent hospitalisées, ni sur l’indice R0 qui calcule le nombre d’individus qu’un patient peut infecter, ni sur la situation des communes, une ventilation qui Il sera publié lundi.

La santé ne fournit pas non plus les informations quotidiennes sur les personnes tuées par le coronavirus et communique l’évolution hebdomadaire de ces données le mercredi.