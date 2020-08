Loin de la pandémie COVID-19 qui s’estompe en Amérique, épicentre mondial de la maladie infectieuse, la nouvelle d’éventuels cas de réinfection au Brésil et aux États-Unis décourage une désescalade rapide et fait douter six mois après l’arrivée du premier positif sur le continent.

Les cas de réinfection ne sont que quelque chose d’exceptionnel parmi les 12,87 millions d’infections que compte l’Amérique, toujours l’épicentre du coronavirus, selon le dernier décompte de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mais ils ajoutent de l’incertitude à l’avenir de la région.

Ainsi, la nouvelle d’une éventuelle réinfection du COVID-19 chez un homme de 25 ans vivant à Reno (Nevada), la première détectée aux États-Unis, contribue à l’inconnu généré par les cas récents documentés à Hong Kong, aux Pays-Bas et en Belgique.

Selon le réseau CBS News, c’est un sujet qui a été testé positif au coronavirus pour la première fois à la mi-avril et, après s’être rétabli, est de nouveau tombé malade fin mai. L’étude, qui est en attente d’examen pour publication dans le journal médical The Lancet, détaille qu’il y avait un intervalle de 48 jours entre les deux infections.

Toujours au Brésil, deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de cas et de décès en chiffres absolus, l’hôpital de las Cínicas de la ville de Sao Paulo a annoncé cette semaine qu’il enquêtait sur sept nouveaux cas possibles de réinfection du COVID- 19.

Le pays a ajouté ce vendredi un total de 119 504 décès et 3 804 803 infectés.

Les sept patients suspects subissent des examens cliniques «supplémentaires» après avoir présenté des symptômes et des tests de diagnostic positifs «à deux périodes différentes», a rapporté l’hôpital.

VRAI EN COLOMBIE ET ​​EN BOLIVIE

La trêve du nombre de cas quotidiens de COVID-19, avec une légère baisse en Colombie et en Bolivie, a conduit à la réouverture de ces deux pays après cinq mois de quarantaines strictes qui ont affecté leurs citoyens de manière inégale.

Ainsi, Bogotá a entamé hier une phase dans laquelle les restrictions sont assouplies et qui se termine par les quarantaines par secteurs que la maire de la ville, Claudia López, avait promue après avoir constaté une augmentation des cas en juillet et août qui a atteint remplir le UCIS à environ 90%.

La diminution des cas a incité le maire à avancer la fin de la quarantaine du 30 août à jeudi dernier.

L’ouverture de la capitale est le préambule de la nouvelle normalité à laquelle la Colombie est confrontée à compter du 1er septembre, lorsque la quarantaine générale décrétée en mars prendra fin et qu’une phase d’isolement «sélectif» sera passée, comme l’a annoncé le président Iván Duque le mardi dernier.

Les données montrent une tendance à la baisse, avec 8 498 nouveaux cas ce vendredi, le nombre le plus bas de la semaine et un total de 299 décès qui sont loin des plus de 400 du record à ce jour.

Sur les traces de la Colombie, la Bolivie a annoncé aujourd’hui l’assouplissement de la quarantaine à partir de septembre en raison de la nécessité de relancer l’économie, pour éviter que le coronavirus ne vire au « coronahunger », a déclaré la présidente par intérim du pays, Jeanine Añez.

Les décès en Bolivie dus au COVID-19 sont de 4 791 et 113 129 cas confirmés, bien que ces derniers jours, le rapport de cas positifs soit tombé en dessous de 1000 par jour alors que les jours précédents, il dépassait légèrement 2000, selon les données officielles.

Avec l’ouverture, la Colombie et la Bolivie ont annoncé le retour des vols internationaux paralysés jusqu’à présent en raison de la fermeture des frontières. Le ministère colombien de la Santé a indiqué que « les conditions ne persistent pas pour maintenir les vols internationaux fermés », bien qu’il n’ait pas donné de date pour leur reprise.

La Bolivie reprendra les vols réguliers de passagers et de fret avec les États-Unis et l’Espagne à partir du 1er septembre.

Les deux pays sont rejoints par le Costa Rica, qui réactive le tourisme de réunion et élargit les vols commerciaux en provenance des États-Unis, malgré le fait qu’il a enregistré ce vendredi un record d’infectés en une seule journée avec 1193 cas soit un total de 38485 positif, alors qu’il a un bilan de 407 victimes.

AUGMENTATION DES CAS EN ARGENTINE ET DANS LES CARAÏBES

Par classement des pays, le changement le plus visible est la montée de l’Argentine à la onzième position dans la liste des pays avec le plus de cas de coronavirus, enregistrant plus de 370000 cas.

Le pays ajoute 11717 nouveaux cas de COVID-19, un nombre record qui a contraint le gouvernement argentin à prolonger la quarantaine jusqu’au 20 septembre.

Dans les Caraïbes, il y a une augmentation des infections et des décès dus au COVID-19, les Bahamas en tête qui ont encouragé les dirigeants à limiter à nouveau les mouvements de population.

Les petits territoires de la Communauté des Caraïbes (Caricom) approchent déjà les 300 décès dus à la maladie.

En outre, la République dominicaine prolongera de 45 jours encore l’état d’urgence en raison de la pandémie, l’état d’urgence décrété par l’augmentation des infections à coronavirus, ce qui permettra au gouvernement de maintenir le couvre-feu.

La Havane passe également une quarantaine plus stricte, car c’est la région de Cuba avec la plus grande complexité de transmission.

Pour cette raison, les autorités appliqueront des mesures plus rigoureuses pendant 15 jours, dont un couvre-feu nocturne, pour tenter de contrôler les flambées de COVID-19 qui ont déjà provoqué l’annulation de la réouverture dans la capitale.

PLUS D’INVESTISSEMENT POUR LES VACCINS

Ces derniers jours, plusieurs organisations ont montré leur volonté de financer des projets scientifiques pour un traitement médical ou un vaccin pour atténuer les conséquences de la pandémie. Avec cet objectif, la Banque centraméricaine d’intégration économique (CABEI) a annoncé aujourd’hui qu’elle soutiendrait les pays d’Amérique centrale avec 350 millions de dollars pour acquérir un vaccin contre le COVID-19 en temps opportun.

L’Amérique est essentielle du point de vue épidémiologique puisqu’elle ajoute environ 13 millions de cas, plus de la moitié du monde, et 450000 décès (54% du total) dus au coronavirus. L’OMS enregistre 173 candidats vaccins: 142 sont encore au stade préclinique, dont deux du Brésil et un d’Argentine, et 31 sont passés aux tests sur l’homme, dont un à Cuba. Parmi ces derniers, sept sont déjà entrés dans la phase 3 et sont en cours de recrutement de masse.