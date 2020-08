La Équipe espagnole de volleyball masculin a remporté ce lundi sa deuxième victoire dans la pré-européenne qui se joue à Chypre en battant 1-3 (22-25 / 21-25 / 25-16 / 19-25) à Lettonie, un rival direct pour la première place du groupe à la recherche de la phase finale du tournoi continental.

. Les pupilles de Ricardo Maldonado, qui a également battu l’hôte Chypre 1-3 à ses débuts dimanche, a montré sa solidité dans son jeu, avec un bon service, avec le succès au tir et une amélioration de la défense, pour dominer les deux premiers sets avec clarté la Fédération royale espagnole de volleyball (RFEVB).

Dans le troisième set, la poussée lettone a resserré le score et généré une incertitude que le coup de Juanmy Gonzalez et la pression du service espagnol se dissiperait pour donner à l’équipe masculine un triomphe capital pour se rapprocher du billet pour le prochain championnat d’Europe.

L’Espagne fermera ce mardi avant Moldavie la première phase de ce pré-européen à 16h00.

L’Espagne et la Lettonie ont montré leurs meilleures armes dès le départ. Les RedLynx contrôlés avec une bonne réception et la connexion de D’amour avec ses centrales pour prendre les premiers loyers, qui seraient ouverts après deux blocages consécutifs de Borja Ruiz.

Quatre points (6-10) qui ont forcé la Lettonie à arrêter le crash et que l’équipe espagnole a su gérer avec sagesse. Les actions offensives de Juanmy González et la bonne performance au centre du réseau des centres nationaux ont conduit l’Espagne à chérir plusieurs points de consigne. Les Hispaniques ont eu du mal à fermer le set, avec une réaction lettone mais une première moitié de Alejandro Vigil mettre le 22-25 final.

La Lettonie a pris le contrôle du début du deuxième set, menant l’échange de services. L’Espagne n’a pas perdu son calme avant le coup des Egleskalns lettons opposés et avec la distribution de Michel-Ange d’Amo Trouvant de bonnes options de tir, il a réussi à atteindre l’équateur du set avec le premier avantage après l’arrivée d’Alejandro Vigil.

L’Espagne a recommencé à faire du commerce pour maintenir trois points de revenu. Les RedLynx ont maintenu leur bon niveau d’efficacité dans le tir et le succès au service de générer des erreurs du côté letton, qui a clôturé le set 21-25.

La Lettonie n’avait pas d’autre choix que de se battre pour le retour et il a serré les dents pour ajouter plus d’intensité à son jeu et obtenir un revenu minimum compliquant la réception espagnole. L’entrée de Jordi Ramon de Víctor Rodríguez a donné plus de sérénité au match espagnol, mais la Lettonie n’a pas ralenti sa course pour prendre le set clairement 25-16.

Grande défense pour sceller la victoire

Les épées étaient à nouveau au sommet, la Lettonie cherchant à forcer le bris d’égalité et les RedLynx voulant clôturer l’affrontement. L’échange d’actions n’a pas séparé les deux équipes plus d’un point sur le tableau de bord, et seul le grand travail de défense de l’Espagne, répondant aux souhaits de Ricardo Maldonado à la veille, qui a demandé plus d’organisation dans la reconstruction, les a amenés à prendre le 11-14 en tête jusqu’à présent.

Les RedLynx ont contrôlé le reste du match grâce au succès de Juanmy González, bloquant Borja Ruiz et une grande sérénité dans leurs actions, pour assurer la victoire et faire un pas important vers le prochain Championnat d’Europe.

Déclarations de l’entraîneur de @RLynxes Ricardo Maldonado après la victoire contre la Lettonie #RumboalEuropeo #EurovolleyMQualifiers @deportegob @ COE_es @ luanvi @loterias_es @LaLigaSports pic.twitter.com/b5bX2Y3Idb – RFEVB (@RFEVB) 31 août 2020

Fiche technique:

Lettonie: Svans (10), Sauss (7), Egleskalns (22), Petrovs (2), Ozolins (16), Adamovics (4), Ivanovs (Libero). Ils ont également joué: Smits (-), Buivids (2), Skruders (-), Platacs (-), Jansons (4).

Espagne: Rodríguez (10), González (14), Borja Ruiz (10), Vigil (7), Villena (12), De Amo (4), Daniel Ruiz (Libero). Ils ont également joué: Ramón (4), Osorio (3), Fornés (-), Gimeno (-).

Arbitres: Bernard Valentar – Vasileios Vasileiadis

Partiel: 22-25 (27´), 21-25 (30´), 25-16 (26´), 19-25 (28´).

