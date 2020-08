La sieste peut être utilisée pour se ressourcer, mais une étude prévient qu’elle devrait durer moins d’une heure, car les plus longues sont associées à une probabilité 34% plus élevée de maladie cardiovasculaire par rapport à ceux qui ne pratiquent pas cette habitude.

L’étude présentée lors de la réunion annuelle de la Société européenne de cardiologie suggère également que de courtes siestes (en particulier celles de moins de 30 à 45 minutes) «pourraient améliorer la santé cardiaque des personnes qui ne dorment pas suffisamment la nuit. « .

L’un des auteurs du texte Zhe Pan, de l’Université de médecine de Guangzhou (Chine), souligne que cette étude «remet en question les opinions largement répandues» telles que la sieste améliore les performances et contrecarre les conséquences négatives de la «dette de sommeil» nocturne.

Les raisons pour lesquelles les siestes auraient un effet négatif sur le corps «sont encore incertaines», selon Pan, mais certaines études suggèrent que les siestes longues sont associées à des niveaux plus élevés d’inflammation, posant un risque pour la santé cardiaque et la longévité .

D’autres recherches ont également lié les siestes à l’hypertension, au diabète et à une mauvaise santé physique en général, indique la Société européenne de cardiologie dans un communiqué.

Données de 313,651 participants

L’étude, qui prend en compte non seulement la durée de la sieste mais également la quantité de sommeil nocturne, a analysé les données de 313 651 participants à d’autres recherches, dont 39% ont fait une sieste.

L’analyse a révélé que les siestes de plus de 60 minutes « étaient associées à un risque 30% plus élevé de décès toutes causes et à une probabilité 34% plus élevée de maladie cardiovasculaire par rapport à l’absence de sieste », indique le communiqué.

Les siestes de moins d’une demi-heure, selon l’expert, ne sont pas un facteur de risque de développer des maladies cardiovasculaires.

Pan a souligné que si vous voulez faire une sieste, l’étude « indique que la chose la plus sûre est de la maintenir en dessous d’une heure », tandis que pour ceux « qui n’ont pas l’habitude de dormir pendant la journée, il n’y a pas de preuves convaincantes pour commencer » faire quoi. .futur