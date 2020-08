Il sport américain a réagi presque unanimement pour protester contre la brutalité policière contre Jacob Blake, un Afro-américain de 29 ans qui a été abattu sept fois dans le dos par un policier du Wisconsin, interrompant les compétitions dans le NBA, l’Open de tennis Cincinnati qui se déroule à New York et les équipes du MLS, qui a disputé le septième jour.

Tout a commencé quand NBA a annoncé le report des trois matchs du premier tour des séries éliminatoires, prévus ce mercredi, après la Bucks de Milwaukee ont décidé de ne pas jouer le cinquième de leur série contre les Orlando Magic pour protester contre les incidents au Wisconsin.

Il boycotter des Bucks ont également affecté les matchs des Houston Rockets contre les Oklahoma City Thunder et les Los Angeles Lakers contre les Portland Trail Blazers.

The Bucks, l’équipe dirigée par Giannis Antetokounmpo, a décidé à l’unanimité de ne pas se présenter pour le match contre ceux de Floride, et peu après la réaction de solidarité a paralysé la journée cruciale.

Le calendrier a débuté ce mercredi, précisément avec l’affrontement entre ceux de Milwaukee et ceux d’Orlando, dont la série est menée par l’équipe d’Antetokounmpo 3-1.

« Nous sommes fatigués des meurtres et de l’injustice », a déclaré le gardien des Bucks George Hill à la télévision ESPN en expliquant la décision de son équipe.

Les Bucks, qui étaient censés jouer au Magic à AdventHealth Arena, à l’intérieur de la « bulle » de la NBA au Walt Disney World Resort, ont refusé de quitter leur vestiaire avant le match.

Mais quand il était temps pour l’équipe de parler environ 15 minutes avant le coup d’envoi, comme d’habitude dans un match de la NBA, seuls les joueurs d’Orlando, ainsi que les arbitres, l’ont fait.

Incertitude quant à savoir si la saison sera terminée

Pour le moment, la date à laquelle les matchs reportés seront joués n’est pas encore connue et selon la chaîne ESPN, il est probable que les matchs de la NBA programmés ce jeudi ne se joueront pas non plus. On dit même que l’option d’annuler la saison est sur la table.

« Nous avons la ligue la plus forte et la plus unie du monde », a-t-il déclaré. Kevin Love des Cavaliers de Cleveland sur leurs réseaux sociaux.

Un autre message qui a frappé était le suivant: « LA RÉVOLUTION SERA TÉLÉVISÉE », de l’Association des joueurs de la NBA.

Le conseil des gouverneurs de la NBA se réunira ce jeudi et il a été signalé qu’il n’y aurait aucune sanction pour aucune des équipes qui ont décidé de ne pas se présenter pour jouer.

Au fur et à mesure que la journée avançait, les manifestations se sont propagées depuis le terrain de sport.

L’Open de Cincinnati pour une journée

Les organisateurs et les hauts dirigeants du tennis mondial ont décidé de reporter d’un jour la compétition du tournoi de Cincinnati, qui se tient à Flushing Meadows, pour soutenir la protestation contre les inégalités raciales et l’injustice sociale.

La décision est intervenue quelques heures après le joueur de tennis japonais Naomi Osaka, quatrième tête de série, vainqueur de deux titres du Grand Chelem, a annoncé via son compte Twitter qu’il n’allait pas se présenter en demi-finale qu’il devait affronter ce jeudi contre la Belge Elise Mertens.

« En tant que sport, le tennis prend collectivement une position contre l’inégalité raciale et l’injustice sociale qui est de nouveau ressortie aux États-Unis », a déclaré un communiqué signé par l’USTA, l’ATP et la WTA.

Selon les trois organisations, responsables du tournoi de Cincinnati, la décision a été prise conjointement et à l’unanimité et elle souligne l’engagement du sport du tennis pour des causes sociales.

« En action commune, nous avons décidé de reconnaître ce moment avec le report du programme prévu pour le jeudi 27 août. La compétition pour le tournoi de Cincinnati reprendra le vendredi 28 août. »

Chez les hommes, les demi-finales sont déjà constituées du duel entre le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, et l’Espagnol Roberto Bautista et le Canadien Milos Raonic contre le Grec Stefanos Tsitsipas.

Aussi le MLS

Les premiers à prendre la décision en MLS ont été les joueurs de la Inter Miami et Atlanta United, qui se sont affrontés à l’Inter Miami Stadium et ont décidé de ne pas jouer le match.

Et comme un boule de neige, la même chose s’est produite dans le match entre le Dallas FC et les Colorado Rapids à Frisco, dans le Real Salt Lake-Los Angeles FC et dans les Portland Timbers-San Jose Earthquakes, qu’ils ont annoncé sur leurs comptes de médias sociaux respectifs que ni l’un ni l’autre ils iraient sur le terrain de jeu.

Les quatre engagements MLS n’ont pas été contestés pour protester contre la répression policière qui existe aux États-Unis contre les citoyens afro-américains.

Ces manifestations ont également été rejointes par Joueurs WNBA, qu’au lieu de se battre, ils s’agenouillent et lèvent les poings pendant l’hymne. Elizabeth Williams, de l’équipe d’Atlanta, était chargée de transmettre la détermination à la presse.

Joueurs des Packers de Green Bay de la Ligue nationale de football (NFL), s’est également rencontré après la fusillade au cours de laquelle Blake a été grièvement blessé dimanche dernier alors qu’il allait être arrêté et il voulait monter dans son véhicule, par la portière du conducteur, dans laquelle se trouvaient ses trois enfants.

Blake reste dans un état grave à l’hôpital et pourrait devenir paraplégique.

Lors des manifestations déclenchées par cet incident, des émeutes ont éclaté mardi soir faisant deux morts et un blessé, pour lesquels un jeune de 17 ans a été arrêté.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé mercredi l’envoi d’agents fédéraux qui rejoindront la Garde nationale à Kenosha (Wisconsin) pour réprimer les émeutes raciales.

practicodeporte@efe.com