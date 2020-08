Le ministère de la Santé a ajouté ce vendredi 9779 autres infections à coronavirus, dont 3829 ont été diagnostiquées au cours des dernières 24 heures, et le nombre de décès dus à la pandémie passe à 15 et atteint 29011 décès.

Madrid continue de représenter la plupart des nouvelles infections, 30% de celles notifiées au cours des dernières 24 heures, et la pression hospitalière dans la capitale augmente d’un point, à 14%.

La pression sanitaire sur l’ensemble du territoire augmente également d’un point de pourcentage, qui passe de 5 à 6%, après qu’il y a eu 188 nouvelles admissions et que les lits occupés par les patients COVID sont de 6224, dont 751 en USI.

Madrid, qui a le taux d’occupation des hôpitaux le plus élevé en raison de la pandémie (14%), est suivie par l’Aragon, qui reste à 13%, le Pays basque, qui continue à 10%, et les îles Baléares, avec 9 pourcent.

À Madrid, 200 patients atteints de coronavirus sont en réanimation. Les communautés suivantes avec le plus de lits en soins intensifs en raison du COVID sont la Catalogne, avec 151, l’Andalousie, avec 68, et l’Aragon, avec 62.

Les décès dus à la pandémie au cours des sept derniers jours sont de 129, dont 53 à Madrid. Au cours de la même période, le même nombre de personnes, 129, ont été admises dans une unité de soins intensifs.

Le nombre d’infectés depuis le début de la pandémie est passé ce vendredi à 439 286. Au cours des sept derniers jours, 43 747 ont été diagnostiqués par PCR, un peu plus d’un tiers à Madrid (13 391).

Au cours des dernières 24 heures et après Madrid, le Pays Basque serait la deuxième région avec le plus de points positifs (730), suivi de l’Andalousie (401) et des îles Canaries (267). À l’autre extrême, les îles Baléares n’ont communiqué aucun diagnostic et Murcie 29.

Le taux d’incidence cumulé (cas diagnostiqués pour 100 000 habitants) s’élève à 93,03; le plus élevé est encore Madrid, bien au-dessus de cette moyenne et avec 200,96, suivi de La Rioja, avec 161,93.

Enfin, le nombre de patients qui ont présenté des symptômes cette semaine s’élève à 5 898, et le nombre total de CRP pratiquées entre le 18 et le 24 août est de 528 681.