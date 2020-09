Le ministère de la Santé a enregistré ce mercredi 8551 autres infections à coronavirus, dont 3663 ont été diagnostiquées hier, dont 37% à Madrid, une communauté qui concentre également le même pourcentage de décès survenus en une semaine, ce qui représente 177.

Ainsi, la région madrilène a notifié au ministère de la Santé 2401 nouveaux positifs et, parmi eux, 1362 ont été confirmés ce mardi, un chiffre bien supérieur à la deuxième communauté avec le chiffre le plus élevé, qui est le Pays Basque, avec 524 cas en les dernières 24 heures. Derrière, l’Andalousie, avec 272, et les îles Canaries (235).

Au cours de cette même période, 1 007 patients atteints de covid ont été hospitalisés, bien que 760 autres aient été libérés; ainsi, le taux de lits occupés par ces patients, qui s’élève aujourd’hui à 6 924 jusqu’à 15h30, reste à 6%.

Cependant, le pourcentage varie énormément selon les communautés: Madrid est celle qui supporte le plus de pression, avec un total de 2104 personnes admises, dont 285 ce mardi, ce qui porte son taux à 15%, le même qu’hier, tandis qu’en Aragon il a baissé de deux points (12%) et au Pays basque d’un, pour s’établir à 11%, comme les Baléares.

Au total, 135 174 personnes ont été hospitalisées depuis le début de la pandémie, dont 1 831 la semaine dernière, dont 137 ont eu besoin de soins intensifs.

Actuellement, il y a un total de 874 patients dans l’ucis dans toute l’Espagne, bien que Madrid soit la plus fréquentée (216, cinq de plus qu’hier), suivie de la Catalogne (157, cinq de plus).

Cependant, si le nombre d’admis en soins intensifs la semaine dernière est pris en charge, le nombre le plus élevé est à nouveau enregistré par l’Andalousie, avec 22, suivie des îles Canaries (20), Madrid (16) et Castilla y León (15) .

Le ministère de la Santé porte dans son dernier bilan à 29 194 personnes qui ont perdu la vie dans cette pandémie, soit 42 de plus que celles enregistrées la veille; sur les 177 personnes décédées la semaine dernière, 67 sont décédées à Madrid.

Derrière, l’Andalousie et Castilla y León ont signalé 23 décès dans les deux cas.

Malgré l’augmentation des infections, l’incidence a légèrement baissé de 212 à 211 cas diagnostiqués pour 100 000 habitants avec 99 621 positifs confirmés au cours des 14 derniers jours, même si elle varie également fortement selon les territoires.

Madrid a le plus élevé, même s’il est passé de 479 à 466, contrairement au Pays basque, où il passe légèrement de 361 à 363, très similaire à celui de La Rioja, qui est de 361.

Au contraire, l’incidence des Asturies reste la seule autonomie qui n’atteint pas une centaine avec 46 cas.

Les infections confirmées par PCR totalisent 479 554, dont 47 423 ont été diagnostiquées la semaine dernière, trois sur dix à Madrid (14 290), soit plus du double de celle de la Catalogne (5 885). La communauté avec les chiffres les plus bas reste les Asturies, qui ont accumulé 238 infections au cours de cette période.

Pendant ce temps, les patients qui ont commencé des symptômes cette semaine tombent à 5 405 alors que, dans ce cas, c’est la Catalogne qui concentre le chiffre le plus élevé (1 162).

Le nouveau calcul du ministère met 582 194 RAP réalisés entre le 23 et le 29 août, en plus des 55 307 autres qui ont été traités dimanche dernier.

Avec ces chiffres, l’Espagne reste le deuxième pays européen le plus touché, seulement dépassé par la Russie (1 000 048); À l’échelle mondiale, les États-Unis sont les plus touchés par le virus avec 6 004 443 cas, suivis du Brésil (3 862 311) et de l’Inde (3 691 166). Jusqu’à 852 000 personnes sont déjà mortes dans cette pandémie.