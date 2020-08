L’Espagnol Alexandre Ropero (Kometa-Xstra Cycling Team) est le premier maillot rose de la Giro d’Italia U23 en s’imposant ce samedi dans la première étape disputée avec départ et arrivée en Urbino, avec un parcours de 150,5 kilomètres.

Le cycliste andalou de 22 ans a forgé la victoire dans la montée d’Urbino en entrant sur la ligne d’arrivée devant le Belge Henri Vandenabeele (Lotto-Soudal) et de l’italien Antonio Tiberi (Équipe Colpack).

Alejandro Ropero a imposé son point de vitesse à son arrivée sur la Piazza de la República à Urbino. Celui de Otura Il est allé à l’attaque sur la dernière montée vers I Gualdi, dans laquelle il a passé le premier et après quoi il a formé un trio avec l’Italien Antonio Tiberi (Colpack) et le Belge Henri Vandenabeele (Lotto-Soudal), rapporte son équipe.

Armoire et son compagnon Alessandro Fancellu a réussi à atteindre la tête de la course avant le départ de la dernière montée vers Je Gualdi, où de nombreux coureurs ont commencé à se déplacer. Ropero s’est lui-même engagé dans cette dynamique et a réussi à couronner la dernière montée en première position.

Il a imposé son pouvoir

Il a cependant choisi d’attendre Tiberi et Vandenabeele, pour optimiser les forces en roulant le tout en relais. Le trio grandirait en membres, mais avec une marge de quinze secondes avant la Porta Valbona de Urbino, afin de disputer la victoire. À la fin 200 mètres pavés, avec des rampes de 8% sur le tracé de Giuseppe Mazzini, Ropero a imposé ses bonnes performances dans ce type d’arrivées face au Belge et à l’Italien.

Qu’est-ce que je ressens? J’ai toujours voulu vivre une expérience comme celle-ci dans une course comme celle-ci, c’est quelque chose que j’ai toujours espéré. Je suis très heureux. C’est quelque chose d’incroyable. Cette fin était très bonne pour mes conditions. Désormais, il ne reste plus qu’à penser à la prochaine étape et à faire de son mieux. Ce sera difficile de garder le maillot rose, mais bien sûr, nous allons essayer », explique l’homme de Grenade, après quoi c’est la première victoire de la saison pour l’équipe cycliste Kometa-Xstra.

Concernant le développement de la scène, il a expliqué: «Au début, un groupe assez important est parti. Après l’avant-dernier passage de la ligne d’arrivée, nous nous sommes retrouvés complètement derrière, l’écart s’est beaucoup rétréci et Fancellu et moi avons réussi à entrer dans le groupe de tête avant la dernière montée, moment clé ».

Ce dimanche, le deuxième étape entre Gradara et Riccione, 119,9 kilomètres.

