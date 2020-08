• Une promotion rapide et à grande échelle de l’externalisation est essentielle, ce qui, en créant des emplois formels, contribue à éradiquer la précarité, le manque de sécurité sociale, le non-respect des obligations professionnelles, la disparité des opportunités et la lenteur ou l’absence de développement économique.

• Par définition, l’externalisation est formelle et légale. Il est régi par la loi fédérale du travail.

Mexico, 25 août 2020.-TallentiaMX, en tant qu’association d’entreprises responsables et de professionnels de la sous-traitance, sympathise sans restriction avec la lutte pour les droits des travailleurs. Nous devons éradiquer l’informalité, l’évasion fiscale, le sous-enregistrement et la facturation frauduleuse. Cependant, ces problèmes ne sont pas liés à l’externalisation authentique – qui est conforme à la loi -, car ils surviennent, et avec une fréquence et une intensité plus grandes, dans d’autres schémas de passation de marchés.

Le plus gros problème auquel les travailleurs sont confrontés est l’informalité, où il y a 30,7 millions de ressortissants. Aucun d’entre eux n’a de sécurité sociale, de stabilité de l’emploi ou de droits du travail.

L’externalisation aide à créer et à gérer des emplois formels, en particulier en ces temps où, à cause du COVID-19, au moins un million de Mexicains se sont retrouvés sans emploi. Ainsi, 34,4% des emplois inscrits à l’IMSS sont sous-traités, ce qui représentait en 2018 25,5% du personnel employé. De plus, dans les sous-secteurs fortement sous-traités, l’informalité est passée de 33% à 22%.

Ce schéma est très présent dans toutes les activités économiques, ainsi que dans les entreprises de toutes tailles. Cela signifie qu’il recoupe la structure de la main-d’œuvre mexicaine et que, par conséquent, nous devons savoir comment en profiter pour améliorer sensiblement les conditions de travail et la qualité de vie.

L’externalisation ne rend pas le travail précaire, elle l’optimise. Au niveau national, les paiements moyens par sous-traitant se situent autour de 4,3 salaires quotidiens minimaux généraux par an, un salaire minimum de plus que la moyenne enregistrée par l’IMSS.

En outre, dans les sous-secteurs qui utilisent de manière intensive l’externalisation, 100% des travailleurs externalisés bénéficient de la sécurité sociale.