Des millions d’Iraniens ont pleuré ce dimanche avec leur participation aux rituels d’Achoura, la fête la plus importante pour les chiites, qui cette année a été relativement adaptée aux protocoles de santé en raison du COVID-19.

Dans cet Achoura atypique, tous les fidèles étaient protégés par des masques, élément essentiel dans un pays comme l’Iran, durement touché par la pandémie, qui a jusqu’à présent causé plus de 21 000 morts et 370 000 infections.

Toujours dans la plupart des «heiat» ou confréries, ils ont essayé de maintenir une distance physique, comme l’avait ordonné le ministère iranien de la Santé, un protocole difficile à appliquer dans les congrégations massives.

Comme dans une sorte de transe, les fidèles vêtus de noir se battaient la poitrine et la tête avec leurs mains et pleuraient en se souvenant du martyre du troisième imam chiite Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, dans la bataille de Kerbala (l’Irak actuel) dans le année 680 de notre ère.

Pour commémorer la mort de cet imam aux mains du calife Yazid Ier, fait qui marque le début du schisme entre chiites et sunnites, les deux principales branches de l’islam, les confréries ont dû faire un effort supplémentaire cette année et appliquer des restrictions.

MOINS DE PROCESSIONS ET DE LIMITES DE CAPACITÉ

Aux portes de mausolées comme l’Imamzadeh Saleh au nord de Téhéran, les fidèles ont formé de longues files d’attente en attendant que de l’espace à l’intérieur de l’enceinte soit libéré.

« Je n’avais jamais rien vu de tel de ma vie, que les gens s’assoient à distance et portent des masques et qu’il n’y a pas de processions. Cette année, nous avons le cœur brisé », s’est plaint Mohamad Forghaní, 70 ans, dans un communiqué à Efe.

Cependant, de l’avis de ce fonctionnaire à la retraite, qui assiste toujours aux cérémonies de l’Achoura et aux dix jours précédents, «l’essentiel demeure, qui est de pleurer l’imam Hussein».

Les défilés habituels à ces dates, qui cette année ont été plus sporadiques, sont constitués de groupes d’hommes qui flagellent leur dos avec de petits fouets faits de chaînes métalliques.

Entre les percussions des tambours et les chants de deuil, les confrères portent également des « alamat » dans ces rituels, des structures en métal lourd décorées de plumes et des figurines d’animaux.

LES FRÈRES AVEC « LES MAINS LIÉES »

Les confréries ont également installé des kiosques appelés «takieh» les autres années pour distribuer de la nourriture, des boissons gazeuses et du thé aux participants aux cérémonies, mais COVID-19 a modifié cette tradition.

Dans la plupart des endroits, ils ne distribuent que des aliments emballés, principalement aux pauvres, pour éviter les foules et la propagation du virus.

«Cela me rend triste parce que nous ne pouvons pas nourrir 3 000 ou 4 000 personnes ici tous les soirs ou faire des processions en nous battant la poitrine jusque tard dans la nuit, malheureusement nos mains sont liées», Mostafa Sameí, chef du «takieh» du bazar en Tayrish.

Selon les directives du ministère de la Santé, toutes les cérémonies doivent se dérouler à l’extérieur et maintenir une distance physique. Si la réglementation n’est pas respectée, les autorités réduiront l’aide à la confrérie ou annuleront la licence.

Sameí, qui est « un serviteur de l’Imam Hussein » depuis son enfance, a expliqué que cette année, ils ont préparé quelque 65 000 colis alimentaires pour les familles les plus défavorisées et des cérémonies de chants de deuil, mais pas de processions.

Une autre des traditions pour lesquelles sa fraternité était bien connue et qui a été suspendue cette année est celle de « Shir jaregane » (les buveurs de lait), cérémonie à la mémoire du plus jeune fils de l’imam, Ali Asghar, à qui elle est attribuée le pouvoir de faciliter la grossesse.

Ils n’ont pas non plus organisé le théâtre traditionnel «tazieh», dans lequel les participants s’habillent périodiquement pour représenter la bataille de Kerbala, qui est considérée par l’Iran comme le combat de l’Imam Hussein contre l’injustice.

UNE RÉSISTANCE MISE À JOUR CONTRE LA TYRANNIE

Honorer ce sacrifice de l’imam « a ancré la résistance à la tyrannie et à l’injustice dans le cœur et l’âme de ses partisans pendant des siècles », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Mohamad Yavad Zarif dans un message Twitter.

De plus, c’est son porte-parole, Said Jatibzadeh, qui a assuré la veille que l’Achoura est « une impulsion constante entre le bien et le mal, la dignité et l’humiliation, et la liberté et la coercition ».

« La persistance de l’Iran à résister à l’hégémonie a ses racines dans cette culture. Aucune puissance, aussi cruelle soit-elle, ne peut enlever cela à une nation prête à se sacrifier », a-t-il souligné.

Ils ont ainsi fait allusion à la résistance contre les États-Unis, qualifiée par les autorités iraniennes d ‘«hégémonie et d’arrogance», qui a imposé des sanctions sévères à l’Iran après son retrait unilatéral de l’accord nucléaire de 2015.

Une déclaration d’intention des autorités iraniennes: résistez jusqu’au bout comme l’Imam Hussein avant de céder aux demandes de Washington.

Marina Villén