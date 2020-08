Avec le Real Madrid, il a marqué une époque, avec Joventut il est entré dans l’histoire et avec l’équipe espagnole il a mené une période de transition avant les succès de la génération «golden junior».

Lolo Sainz, défini dans un entretien avec . en tant que « personne honorée qui a toujours voulu le meilleur pour le basket-ball », il fêtera ses 80 ans en tant que légende du sport espagnol, qu’il a aidé à grandir avec ses succès et surtout avec sa façon d’être.

Au cours de sa carrière, les duels contre Barcelone ont été légendaires. Aito Garcia Reneses dans les années quatre-vingt, il a dirigé des « grands joueurs » tels que Fernando Martin ou Drazen Petrovic et continuez à considérer Pedro Ferrándiz comme le « principal coupable » de toutes ses années liées au basket-ball.

À quoi ressemble le basket-ball en ces temps de pandémie?

Ce sont des moments rares. L’ACB a opté pour une finale très risquée mais ça s’est bien passé. Il y a eu beaucoup de spectacle, de combats, les joueurs se sont abandonnés et on a vu du bon basket, mais le tout dans un contexte d’un seul lieu et sans public, alors que le public est une partie essentielle de ce sport. Maintenant, tout est inconnu. Une phase finale de concentration n’est pas la même chose qu’un voyage par voyage.

Il est arrivé au basket à l’âge de 15 ans et jusqu’en 2005, en tant que directeur général du Real Madrid, il était actif

Une vie consacrée à ce sport. Les enfants de mon temps, ceux d’entre nous qui sommes nés dans la quarantaine, avaient l’habitude de jouer au football, mais à quinze ans j’ai découvert le basket-ball et j’ai fait ma vie de ce sport.

Avez-vous pensé à ce qui se serait passé si vous n’aviez pas été basketteur?

Je n’y ai pas pensé. J’avais de nombreuses aspirations jusqu’à ce que le basket me tombe dessus. J’ai continué mes études, mais je pensais déjà à y concentrer ma vie. Quand j’avais dix-huit ou dix-neuf ans, j’étais joueur, mais pendant mon temps libre, j’entraînais des enfants. Le virus m’a mordu et j’ai voulu me consacrer à ce métier.

Dans quelle mesure le basketball a-t-il changé au cours de toutes ces années?

Beaucoup. À la même vitesse que toute vie. Il y a une chose innée, qui est la formation technique, et puis il y en a de nouvelles, mais pas tellement. Il y avait de très bons joueurs dans les années soixante et soixante-dix, comme aujourd’hui, mais maintenant c’est une explosion physique et il faut plus de joueurs pour les rotations. Avant, nous étions encore plus fins, mais pas aussi forts ni aussi dévoués.

Joueur du Real Madrid

Comment vous souvenez-vous de ces jeux au Frontón Fiesta Alegre avec la chaleur de la nuit et l’odeur du tabac?

C’était un petit fronton et quand on y jouait la nuit, les gens fumaient et on aurait dit qu’il y avait du brouillard. Je me souviens même que dans la Ciudad Deportiva, quand il n’était plus possible de fumer, les gens allaient dans les couloirs et la fumée continuait à monter sur la piste. Heureusement, cela a changé.

8 saisons de joueurs avec le Real Madrid avec 7 ligues, 4 Copas del Rey et 4 Coupes d’Europe en six finales

Je ne peux pas me plaindre. C’était une très belle époque, de grande évolution du basket-ball, dans laquelle ce sport a commencé à émerger et à être télévisé. Le Real Madrid a opté pour une section décente et les choses ont bien été faites. Je me souviens de peu de choses de cette étape, mais je me souviens de l’impact et je m’en souviens avec tendresse.

Comment était-ce de s’entraîner à dix heures et demie du soir?

Nous nous entraînions dans un pavillon et il n’y avait plus de place. D’abord les petits, puis les juniors, les juniors et ensuite nous. Nous avions un régime différent. Nous avons mangé à une heure normale, mais ensuite nous avons pris une collation et après le dîner d’entraînement. Nous nous sommes bien battus. Les entraînements étaient longs. Vous avez fini à une heure et pendant que vous rentriez chez vous et que vous buviez un verre, vous vous êtes toujours couché à deux heures du matin.

À cette époque, j’étudiais encore les travaux publics, je suis entré à l’académie à huit heures du matin et c’était dur.

At-il été autorisé?

Non, je me suis vraiment mis au basket et je n’ai pas pu continuer.

Ferrándiz, le mentor

Que représentait Pedro Ferrándiz pour vous?

Le coupable de beaucoup de choses qui me sont arrivées. J’ai commencé à l’Ateneo Politécnico et il m’a signé pour le Real Madrid. Plus tard, il m’a guidé dans ma carrière. Je suis passé par les catégories inférieures, j’étais dans les affiliés Fiesta Alegre et Hesperia jusqu’à ce qu’il me dise de rejoindre la première équipe. C’était un attaquant, il a marqué beaucoup de points partout, mais il m’a dit d’être un meneur. A cette époque, les gardes étaient très peu offensifs mais j’aimais l’idée et dans cette position je suis resté.

Quand j’ai fini en tant que joueur, je lui ai dit que j’aimerais m’entraîner. J’étais dans les catégories inférieures et il me guidait jusqu’à ce qu’il me nomme son héritier. Mon histoire est liée à celle de Pedro Ferrándiz et je la dis avec beaucoup de gratitude.

Comment passez-vous d’un petit vestiaire à le diriger?

Vous entrez avec un grand respect pour tout ce qui vous entoure. Beaucoup avaient été mes compagnons et il y avait un respect mutuel. Pour eux, c’était plus compliqué car étant coéquipier, il était maintenant entraîneur et boss. Ils se sont comportés à merveille. Une grande équipe a été fondée et tout s’est bien passé.

Aito et Barcelone

Les années quatre-vingt resteront toujours dans les mémoires pour les duels avec Barcelone

Indubitablement. Au début, Barcelone n’avait pas de section puissante mais quand ils l’ont poussée, ils ont formé une grande équipe. Pour le basket-ball, c’était important car cela élevait beaucoup le niveau.

Avec Aito, nous avons eu un beau duel d’entraîneurs entre le Real Madrid et Barcelone. J’ai toujours eu beaucoup de respect pour lui. Nous parions sur être champions et nous essayons de surprendre le contraire

Qu’est-ce que ces duels entre Aito Garcia Reneses et Lolo Sainz?

C’était un beau duel d’entraîneurs. Chaque fois que nous nous sommes affrontés, nous avons beaucoup étudié au contraire, nous avons créé des choses pour induire en erreur et quelque chose de positif sortait toujours. J’ai toujours eu beaucoup de respect pour lui et j’ose dire que lui aussi envers moi. Nous avons parié sur être champions et nous avons essayé de surprendre le contraire.

Ils sont amis?

Oui, et nous le sommes toujours.

Comment était-ce d’avoir Fernando Martín et Drazen Petrovic dans la même équipe?

Une merveilleuse expérience pour un entraîneur. Deux grands joueurs, avec une particularité différente, mais deux gagnants. Cela a entraîné des moments difficiles pour deux grandes idoles pour être les meilleures, mais le souvenir est indélébile.

Le plus triste c’est qu’ils ont tous les deux eu la même fin

C’était la chose la plus difficile qui me soit arrivée en tant qu’entraîneur. Peut-être l’accident de Petrovic un peu moins parce qu’il était aux États-Unis, mais la mort de Fernando a été un coup terrible.

Joventut et sélection

Il a passé trois ans à Joventut, a remporté deux ligues et joué dans une finale de Coupe d’Europe

J’ai toujours été un homme du Real Madrid et il me semblait que je ne pouvais pas entraîner une équipe différente. Ce furent trois merveilleuses années. Un vrai club de basket, livré avec son équipe. Ils avaient beaucoup et nous avons atteint des objectifs qui n’avaient pas été atteints depuis des années. J’ai eu un temps énorme. Il y avait de grands joueurs. Ils savaient qu’ils étaient bons mais ils avaient trop de respect pour les autres équipes et c’était l’une des missions principales, de leur faire comprendre qu’ils étaient aussi bons que les autres.

Puis vint la sélection. Huit ans (1993-2001) et une médaille d’argent en European’99. A-t-il été difficile de passer du travail en équipe à celui d’entraîneur?

Très difficile. Au jour le jour, je ne pouvais pas le vivre, mais il avait de nombreuses fonctions. A cette époque, de nombreuses concentrations pouvaient avoir lieu et sa mission était de trouver une nouvelle équipe qui pourrait remplacer la merveilleuse génération de Los Angeles’84. Nous avons dû travailler dur car il était difficile de trouver de bons joueurs, mais à la suite d’Athènes 95, cela devenait. Ce furent huit années de lutte acharnée et continue pour ramener l’Espagne à ce qu’elle était.

Comment avez-vous vécu l’émergence des soi-disant «juniors d’or»?

Ils ont été un choc et ont donné lieu à ce qui s’est alors produit. Ce fut un moment enviable avec de grands joueurs.

Pour les Jeux de Sydney 2000, il n’a pas appelé Pau Gasol. L’avez-vous regretté après?

Son explosion n’avait pas eu lieu et d’autres joueurs tels que Juan Carlos Navarro et Raúl López avaient déjà explosé. Je les ai pris et pour cela ils m’ont également critiqué. J’ai médité sur Gasol, il était dans une certaine concentration avec nous, mais cela ne me paraissait pas juste de l’emmener car il y en avait d’autres qu’il considérait à ce moment-là en meilleure forme. Il aurait pu exploser un an plus tôt car j’aurais adoré l’avoir.

Avez-vous imaginé que Gasol deviendrait la star qu’il était plus tard?

Pas au début. Quand je l’ai vu junior, j’ai pensé qu’il pouvait être un bon joueur. J’ai commencé à y penser lors de la finale de la Copa del Rey à Malaga (2001), à laquelle j’étais spectateur. Il est venu dans l’équipe première de Barcelone dans la précipitation et j’ai réalisé que je pouvais atteindre des objectifs stratosphériques.

La vie hors du terrain

Quel héritage pensez-vous avoir laissé au basket-ball?

J’ai essayé d’être une personne honnête. Avec moi-même, avec les joueurs, les managers et les clubs où je suis allé. J’ai travaillé dur pour réaliser de grandes choses et j’espère que l’on se souviendra de moi comme d’une personne qui était une combattante, à tous égards, et qui a toujours voulu le meilleur pour le basket-ball.

Avez-vous une épine coincée?

Non, mes temps au basket ont été ce qu’ils ont été et je suis fier. La seule chose qui ne m’a pas vraiment accroché, c’est quand j’ai essayé deux fois en tant que manager. Je suis coach depuis longtemps et c’était difficile pour moi d’être un simple manager. Quand j’ai regardé les jeux, je les ai analysés et j’ai réfléchi à la façon dont j’aurais fait les choses. Toujours pas flou car j’ai passé un bon moment.

Souhaitez-vous rester avec un joueur pendant votre carrière?

C’est une mission impossible car j’ai eu de grands joueurs

Et n’importe quel joueur qui l’a marqué?

Beaucoup. Fernando Martín, Juan Antonio Corbalán, Drazen Petrovic ou Mirza Delibasic, un génie dans tous les concepts. Aussi Carmelo Cabrera, Fernando Romay, Rafael Rullán, Jordi Villacampa, Rafa Jofresa ou Corny Thompson. Et beaucoup plus.

Il fête ses 80 ans mais est professionnellement retraité du basketball depuis plusieurs années. Sur quoi travaillez-vous?

Je suis fan de basket. Ma femme passe devant la télé et dit «fan» (rires). J’ai fait des choses liées au sport, des discussions dans des entreprises, mais maintenant on vieillit. Je m’occupe de la famille, que j’avais assez négligée auparavant, et j’essaie de compenser mes petits-enfants plus que mes enfants. Je me comporte comme un bon grand-père.

