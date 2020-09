SUNY Oneonta à New York suspend tout apprentissage sur le campus pendant les deux prochaines semaines.

105 étudiants du Central New York College ont été testés positifs pour le coronavirus après avoir assisté à des fêtes dans et autour de la région à leur retour pour le semestre d’automne.

New York a envoyé l’équipe SWAT pour établir des installations de test rapide à Oneonta que tout le monde peut visiter.

Nulle part dans le pays n’a été plus durement touché dans les premiers jours de la pandémie du nouveau coronavirus que New York, forçant l’État à prendre des mesures drastiques. En conséquence, New York, avec une population de plus de 19 millions de personnes, signale désormais environ 600 nouveaux cas de COVID-19 par jour, et n’a pas signalé plus de 1000 cas quotidiens depuis début juin.

Les chiffres évoluent dans la bonne direction depuis plusieurs mois, le tableau de bord des mesures régionales COVID-19 de l’État montrant que moins de 1% des dizaines de milliers de personnes qui se font tester chaque jour sont infectées. Mais même New York n’est pas à l’abri des épidémies de coronavirus dans les écoles qui rouvrent trop tôt.

L’université centrale de New York, SUNY Oneonta, a annoncé qu’elle suspendrait tout apprentissage sur le campus pendant les deux prochaines semaines après que plus de 100 étudiants aient été testés positifs au COVID-19.

Selon le chancelier de SUNY, Jim Malatras, plusieurs grandes fêtes ont été signalées sur le campus Oneonta la semaine dernière, et dans les jours suivants, plusieurs étudiants ont commencé à présenter des symptômes du virus. Vingt ont fini par être testés positifs, à ce stade, l’équipe médicale SUNY Upstate a été déployée. Lundi, 105 cas positifs ont été signalés, ce qui représente environ 3% de la population totale d’étudiants et de professeurs sur le campus.

«Nous comprenons que les étudiants reviennent, nous comprenons que les gens veulent faire la fête», a déclaré Malatras lors d’une conférence de presse lundi aux côtés du Gouverneur Cuomo. «Mais la responsabilité individuelle joue dans le bien collectif, de sorte que vos actions individuelles ont d’énormes conséquences sur tous les autres membres de votre communauté universitaire. Cinq étudiants d’Oneonta ont été suspendus pour avoir organisé des fêtes contre la politique du collège. Trois organisations, des organisations de campus, ont été suspendues et cela va de pair – nous allons être durs non pas parce que nous voulons gâcher leur plaisir, mais c’est une autre époque et cela va à ce que d’autres campus ont fait. «

En plus de fermer le campus et de suspendre des individus et des organisations, l’équipe SWAT a également été envoyée à Oneonta afin de mettre en place trois installations de test rapide afin que tout le monde puisse se faire tester et avoir ses résultats dans les 15 minutes. S’il y a eu une propagation, les responsables de l’État veulent trouver et isoler ceux qui ont été infectés avant que l’épidémie ne puisse atteindre le reste de la communauté et causer plus de problèmes.

Partout aux États-Unis, les écoles et les collèges de la maternelle à la 12e année ont tenté de rouvrir et de ramener les étudiants pour un apprentissage en personne, et les résultats ont été de différentes nuances de catastrophiques. Après avoir trouvé 566 cas positifs dans la semaine suivant la reprise des cours, l’Université de l’Alabama signale maintenant plus de 1 200 cas avant la fin du mois d’août. Pendant ce temps, de plus en plus de rapports d’écoles fermant ou modifiant leurs plans apparaissent chaque jour. Si ce n’était pas clair auparavant (mais ça l’était), il n’y a aucun moyen de ramener les élèves dans les salles de classe sans les mettre en danger, eux et leurs enseignants.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.