Ce ne sont pas des semaines et des mois faciles pour le tennis mondial et le meilleur exemple en est que ce lundi US Open et il le sera, pour la première fois depuis de nombreuses années, sans Rafa Nadal et Roger Federer, bien qu’il y ait une bonne liste de participants espagnols et il y aura aussi le serbe Novak Djokovic, qui commence comme un grand favori chez les hommes.

Les joueurs seront dans New York dans une grosse bulle qui devrait les rendre totalement protégés du covid-19, cependant, le départ a déjà été tumultueux avec le positif des Français Benoit Paire, qui a provoqué une baisse de dernière minute et a remis le tournoi en échec.

Mais rien ne semble arrêter le tournoi américain, qui débute cet après-midi dans les installations de Flushing Meadows, bien que oui, il le fera dans le cadre des mesures de sécurité strictes que tous les sports utilisent et sans public dans les tribunes.

Absences de Nadal et Federer

Qu’en termes de tout extra-sport, mais avec le passage des heures et des jours, le tennis doit prendre la parole et devenir le seul protagoniste. Malgré les absences de Nadal et Federer, les deux grands du siècle, bon nombre des meilleurs joueurs chercheront la gloire à New York, même si la pandémie, les restrictions, la peur et le respect ont conduit à différentes absences notables en plus de la de l’espagnol et de l’helvétien.

Pour le tennis espagnol, les deux faces visibles seront Roberto Bautista entre les garçons et Garbiñe Muguruza parmi les filles. Celui de Castellón part en huitième tête de série et a déjà montré qu’il arrivait en pleine forme. Il y a quelques jours à peine, il avait le Djokovic susmentionné sur les cordes à l’ATP de New York. Cela a servi à gagner le match, mais le Serbe, comme un chat avec sept vies, a su réagir à temps et remporter une nouvelle victoire.

Grande participation espagnole

Avec les pertes qui existent, pour Castellón c’est une autre grande opportunité, quelque chose que d’autres comme Pablo Carreño ou le jeune homme Alexandre Davidovitch. Jaume Munar, Marcel Granollers, Pedro Martínez, Albert Ramos, Pablo Andújar, Feliciano López et Roberto Carballés participent également à ce deuxième Grand Chelem de l’année.

Moins quantitative est la liste des joueurs, menée par un Garbiñe Muguruza qui a commencé 2020 en pleine forme pour atteindre la finale en Australie. Maintenant, il cherchera à continuer la bonne course à New York, un tournoi dans lequel il débute en tant que dixième favori. A côté d’elle sera Paula Badosa, Aliona Bolsava et Sara Sorribes.

Au-delà de l’espagnol, le tournoi met l’accent sur Novak Djokovic, qui cherche son dix-septième Grand Chelem, qui le placerait juste un derrière Rafa Nadal et trois derrière Roger Federer, cependant, il aura de grands rivaux devant, en particulier des jeunes comme Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev ou Daniil Medvedev.

L’événement commence ce lundi à 17h00 et durera jusqu’au dimanche 13 septembre.

