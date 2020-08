Marina Alabau, championne du monde et olympique de la classe RS: X (planche à voile) et cinquième en Europe de la nouvelle classe olympique IQFoil, la première preuve officielle de celui-ci, a regretté dans des déclarations à .: « C’est dommage que la Fédération ne nous soutient en rien« et considèrent » qu’ils continuent d’investir uniquement avec leurs objectifs fixés sur Tokyo 2021 « .

« Dans le nouveau cycle olympique de Paris 2024, dans cette nouvelle classe olympique, nous n’avons aucune aide. Il me semble que c’est une erreur car toutes les nations y investissent déjà et c’est l’avenir le plus proche; nous verrons ce que c’est. que se passe-t-il », a ajouté le sévillan.

À 35 ans, Marina Alabau et sa petite sœur blanc, 24 ans, tous deux de l’équipe Movistar, ont déjà postulé pour lutter pour la place olympique dans le IQFoil (Planche avec foil (spoiler) pour Paris 2024, mais la situation actuelle due à la pandémie COVID-19, qui a retardé les Jeux de Tokyo à 2021, a chevauché deux cycles olympiques (2016-2020 et 2020-2024) et la plupart des pays n’ont pas encore désigné leurs équipes pré-olympique d’ici 2024.

Les marins espagnols qui ont participé à la World Formula Foil et à l’IQFoil européen l’ont fait à titre personnel, alors que d’autres pays bénéficiaient déjà d’un soutien fédératif.

La situation de la pandémie a obligé Marina et Blanca à se rendre en Suisse, la compétition a eu lieu dans le lac SilvaPlana, près de Saint Moritz, quelques jours avant le début du championnat du monde de Formula Foil (le 17 août), qui a été suivi par le championnat d’Europe IQFoil (22 août), les deux épreuves ayant une forte participation.

Marina a terminé septième du championnat du monde et cinquième du championnat d’Europe, tandis que Blanca a terminé 16e au premier tour et onzième au deuxième, après une première manche de la course aux médailles dans laquelle elle a été éliminée et qu’elle a qualifiée de « course la plus injuste ». auquel il a participé à sa vie.

Pour le champion olympique, « l’organisation de l’Européen a été spectaculaire, tout était très bien contrôlé. Ma sœur Blanca a passé une mauvaise journée le dernier jour et a mis un message qui me paraissait exagéré », a-t-il déclaré.

Il a reconnu que « c’était l’un des meilleurs événements auxquels j’ai assisté dans la compétition, tout était très professionnel. Un nouveau format de compétition était en cours de test pour la nouvelle modalité IQ et je l’ai particulièrement aimé parce que c’est très intéressant. »

Heureux des résultats

Elle était très contente de sa cinquième place finale et ne le cache pas, « c’était très excitant et je pense que c’est le moyen de mieux comprendre la voile. »

Si pour les concurrents l’organisation était excellente, pour les médias, le manque de résultats et de classements, ils ont été retardés jusqu’en début de soirée, tout était compliqué.

L’avenir de Marina et Blanca est maintenant le Monde IQFoil qui se tiendra au Lac de Garde (Italie) du 19 au 24 octobre, rendez-vous pour lequel ils commenceront la formation.

