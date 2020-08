La Équipe féminine U17 a réussi à monter avec le bronze dans le Défi Compétences FIBA ​​U17, après avoir battu la Lituanie par 162 à 130 secondes dans cette nouvelle compétition conçue par la FIBA ​​pour remplacer les Coupes du monde de la catégorie qui devaient se jouer cet été.

le restrictions sanitaires Les organisations internationales qui entravent les voyages et les compétitions sportives ont conduit la plus haute instance mondiale de basket-ball à créer ce tournoi, que chaque pays pourrait jouer sans quitter son territoire et qui serait réglé en conséquence. forme virtuelle, au meilleur moment. Les garçons n’ont pas pu passer les quarts de finale, mais la représentation espagnole restante dans le FIBA ​​U17 Skills Challenge a remporté le bronze pour empêcher l’Espagne de repartir les mains vides, selon le Fédération espagnole de basket-ball (FEB).

La sélection menée par Cristina Cantero a terminé une phase de groupes parfaite en battant Antigua-et-Barbuda, l’Égypte et l’Australie. En quarts de finale, ils ont affronté Thaïlande, qu’ils ont également battu avec un temps total de 124 secondes contre 136 pour les Thaïlandais. Leur combat pour l’or s’est terminé en demi-finale, quand ils sont tombés pour un serré 129 à 134 face à Pologne, mais il y avait encore une possibilité de médaille.

Cantero avait déjà prévenu, déclarant que « c’est la première fois qu’une compétition comme celle-ci est jouée, mais nous sommes l’Espagne et nous devons rivaliserEt il en était ainsi, car dans le match pour la troisième et la quatrième place, l’Espagne a clairement battu Lituanie 130 à 162 pour garder le bronze. Chine a remporté la médaille d’or contre la Pologne lors de la finale féminine.

L’équipe masculine, réduite en quarts

De leur côté, les garçons menés par Xavi Albert Ils ont pris un bon départ après avoir terminé une autre séance plénière en phase de groupes, dans leur cas contre l’Australie, le Portugal et la Guinée. L’équipe avait des jeunes très prometteurs comme Guillem Vazquez ou Toni Naspler, qui considérait ce tournoi comme un bon moyen de « concourir », puisque vous ne pouvez pas jouer de matchs.

Cependant, la surprise est venue à la croisée des chemins, où Panama éliminé 115 à 125 en Espagne, le retirant de la concurrence. Finalement, Mongolie il a remporté l’or, la Bulgarie l’argent et la Guinée le bronze.

