Le ministère du Tourisme (Sectur) a relancé le site Visit México ce mardi après les critiques des hommes d’affaires et le ridicule des utilisateurs pour l’échec de la publicité et les erreurs de page dans la relance économique du mois dernier.

La page a été «renforcée» par des parrainages et des accords avec des entreprises telles que Google, Discovery Network, MasterCard, New York Yankees, Ford et Aeroméxico, en plus d’incorporer des technologies telles que le «big data» et l’intelligence artificielle, a déclaré Miguel Torruco, directeur de Sectur, et prenez une newsletter.

« Quand quelqu’un pense au Mexique, nous pourrons le mettre en relation avec des destinations touristiques, des produits et des services d’une manière plus agile, dynamique, efficace et précise. Nous voulons que la nouvelle ère du tourisme soit pour tout le monde », a déclaré Torruco lors d’une cérémonie dans un hôtel du Père Noël. Fe, à Mexico.

Le renouvellement intervient après plus tôt ce mois-ci, la page montrait des traductions anglaises imprécises des villes et des États du Mexique, comme « Warrior » au lieu de Guerrero, « New Lion » pour Nuevo León et « Noble » au lieu de Hidalgo.

Par ailleurs, le ministère a approuvé la campagne « Maman je suis à Acapulco », accusée d’être classiste pour avoir montré des jeunes privilégiés de la capitale mexicaine alors qu’ils se déplacent sur cette plage du sud du pays pour y subir des excès.

Ces événements ont non seulement suscité des moqueries, mais la contrariété du Conseil national des entreprises du tourisme (CNET), qui a mis en garde contre un « dommage important » en pleine réactivation économique après la crise du COVID-19.

Le tourisme représentait près de 9% du produit intérieur brut (PIB) national et plus de 4 millions d’emplois avant la pandémie, selon le CNET, qui estime qu’il y a 500 000 entreprises à risque.

« Nous numérisons le secteur et démocratisons le tourisme afin que les voyagistes, les agences de voyage, les restaurants, les hôtels, les guides touristiques, les artisans et de nombreux autres prestataires de services de la vaste chaîne de valeur touristique en bénéficient », a déclaré M. Torruco mardi.

Le chef de Sectur a vanté le renouvellement de Visit Mexico comme un plan de réactivation de l’industrie, notant que 56% des consommateurs connectés ont acheté un produit du secteur du voyage au cours de la dernière année, et 77% d’entre eux ont effectué leur dernier achat vers une destination. nationale.

Il a également affirmé qu’il contribuera à la numérisation de 80% des micro et petites entreprises touristiques sans présence Internet.

Au sein du conseil qui va désormais conseiller le fonctionnement de la page se trouvent également la plateforme Migrant Force et la Confédération des chambres nationales de commerce, de services et de tourisme (Concanaco-Servytur).

Le site fera la promotion des 121 villes magiques du Mexique, 49 hôtels et treize restaurants du programme Trésors du Mexique, 35 sites du patrimoine mondial, 193 zones archéologiques ouvertes au public et d’autres attractions.

« Visiter le Mexique sera un avant et un après dans le travail de promotion du tourisme. Nous faisons un pas ferme dans la stratégie numérique pour faire plus avec moins, mais avec une vision globale », a déclaré le secrétaire au Tourisme.