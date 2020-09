Roberto Bautista et Garbiñe Muguruza, Les deux meilleures options espagnoles à l’Open de tennis des États-Unis avec l’absence de Rafa Nadal, ont fait leurs débuts dans l’événement avec deux victoires retentissantes montrant qu’elles sont capables d’aller très loin dans le Grand Chelem de New York.

Et qu’ils n’ont pas eu deux rencontres exactement placides. Muguruza, qui arrive sans filmer au tournoi, a été surpris au début par les Japonais Nao Hibino, qui est venu commander au premier quart 4-1. Lorsque les alarmes ont commencé à sonner dans l’équipe espagnole, Garbiñe a pu trouver de meilleures sensations, il est revenu sur ce premier set et avec un set 5-0, il a résolu ce premier set 6-4.

Bien que le second ait été résolu par le même résultat, il était beaucoup plus silencieux que le premier, avec Muguruza toujours commandant dans le jeu, dans les sensations et sur le tableau de bord. Il l’a gagné et l’a célébré comme il le méritait, car il ne lui a pas été facile de se rendre aux États-Unis en forme et il a également dû surmonter le choc initial causé par son mauvais départ et par le bon tennis d’Hibino lors des premières minutes de jeu.

Cependant, le plus important pour elle et pour le tennis espagnol est que Garbiñe a déjà enlevé les nerfs de ses débuts, il a sorti un bon match et maintenant il doit juste s’améliorer chaque jour. Il est capable de tout. Le Castellón sera également au deuxième tour Sara Sorribes, qu’elle est dans un grand moment de forme et de jeu et qu’elle a imposé avec un certain confort en deux sets sa première rivale, l’Américaine Liu (6-2 et 6-4).

Victoire de Carreño

Dans le box des hommes, Roberto Bautista et Pablo Carreño ils ont réalisé les prévisions et sont passés au deuxième tour du tournoi. Bien sûr, aucun d’eux n’a eu de simples rencontres. Celui de Castellon Il a battu le toujours dangereux Tennys Sandgren en trois sets (6-4, 6-4 et 7-6), mais devant souffrir à certains moments.

Baptiste, demi-finaliste la semaine dernière dans ces mêmes installations, a une nouvelle fois démontré sa solidité, devenant un vrai rocher surtout dans les moments les plus importants du match, lorsque son adversaire voulait le plus pousser.

Plus dur était Carreño contre les Japonais Uchiyama, car il a fallu cinq sets exigeants pour obtenir sa première victoire à l’installation de Flushing Meadows. Avec Bautista et Carreño, le jeune homme passe également au tour suivant du tournoi Davidovich, qui a battu Novak au premier tour et Roberto Carballés, qui est sorti vainqueur du duel fratricide contre son compatriote Feliciano López.

Pour le moment, le tournoi se poursuit avec les problèmes respectifs qui s’éternisent en raison de la pandémie de coronavirus et sans public. Mais oui, le tennis est de haut niveau, comme presque toujours.

Ce mercredi, les matchs du deuxième tour commenceront à être joués.

