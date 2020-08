Le gouvernement régional de Murcie a annoncé ce lundi qu’il limiterait les loisirs et les rassemblements familiaux, que ce soit dans des espaces publics ou privés, à 6 personnes si elles ne vivent pas ensemble, en raison de l’extension de la pandémie.

Cela a été assuré ce lundi lors d’une conférence de presse par le ministre de la Santé de Murcie, Manuel Villegas, qui a justifié cette décision en ce que 40% des infections dans la Région de Murcie se produisent dans le domaine des loisirs, des célébrations, l’hospitalité et les réunions de famille, et l’existence de 38% de patients asymptomatiques.

Après la réunion du comité covid-19 du gouvernement régional, Villegas a précisé qu’il s’agissait de limiter « les réunions sociales et sporadiques de personnes qui ne vivent pas ensemble et sans mesures de sécurité », ce qui affectera également les célébrations et les actes funéraires selon un arrêté qui prévoit poster la communauté mercredi prochain.

Ainsi, la capacité pour les mariages, baptêmes et communions, qui était jusqu’à présent fixée à 200 personnes, tombe à 30, alors que les veillées et les funérailles ne peuvent avoir que 15 personnes en espaces clos ou 25 s’il s’agit d’espaces extérieurs.

Malgré le fait que la Région de Murcie a une incidence cumulée inférieure à la moyenne nationale, Villegas a jugé la situation « inquiétante », avec des communes où les pourcentages de personnes touchées ont doublé, qui seront également particulièrement touchées.

De cette manière, dans les communes de Lorca, Murcie, Alhama de Murcia, Abarán et Fuente Álamo, qui ont une incidence cumulée de plus de 120 cas pour 100000 habitants, ou avec des foyers dispersés ou une augmentation épidémiologique particulière, le capacité dans les établissements de loisirs et d’accueil, qui était déjà en vigueur dans la municipalité de Lorca.

De même, à Abarán et Fuente Álamo, les visites aux foyers pour personnes âgées sont interdites, une tranche d’âge sur laquelle le Ministre de la santé s’est concentré, car elle est « vulnérable » et, par conséquent, il leur est recommandé de « ne pas descendre dans la rue « sauf pour une juste cause dans les cinq communes à forte incidence.

Par ailleurs, la Santé a demandé aux cinq conseils municipaux de mettre en place des zones de loisirs réservées aux plus de 65 ans, afin de mener des pratiques saines dans les zones moins fréquentées.

Une autre décision prise par l’exécutif régional est de mettre en place des points de collecte d’échantillons covid pour l’analyse PCR dans le quartier Peral de Carthagène, Fuente Álamo et à Murcie.

Villegas a mis en garde contre la nécessité de contacts étroits de cas positifs pour se conformer à la quarantaine de 14 jours décrétée par son médecin généraliste, accusant la violation de cette ordonnance que les mesures imposées jusqu’à présent dans la région de Murcie « sont insuffisantes » pour contrôler « adéquatement » la propagation de la pandémie.