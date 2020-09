Les offres quotidiennes de Best Buy sont plus impressionnantes que jamais à l’approche de la fête du Travail 2020, qui aura lieu dans une semaine.

Le plus grand détaillant d’électronique du pays propose aujourd’hui plus d’une douzaine d’aubaines d’une journée, y compris un énorme téléviseur intelligent Samsung 4K de 75 pouces pour seulement 899,99 $.

Toutes ces offres disparaissent à minuit ce soir, alors dépêchez-vous de les vérifier si vous voulez avoir une chance d’économiser.

Vous recherchez encore plus d’offres géniales? Eh bien, vous voudrez certainement vous arrêter et découvrir les offres du jour de Best Buy. Vous trouverez plus d’une douzaine d’offres fantastiques d’une journée, comme un téléviseur intelligent Samsung 4K de 75 pouces pour 899,99 $ et un énorme rabais de 80 $ sur un multi-cuiseur Crock-Pot comme un Instant Pot, le prix étant baissé à seulement 49,99 $. Découvrez la promotion complète ici même sur le site de Best Buy, et vous trouverez ci-dessous nos choix pour les meilleures offres.

Samsung – Téléviseur intelligent Tizen 4K UHD à DEL de classe 7 de 75 po

Processeur 4K UHD

Un processus puissant optimise les performances de votre téléviseur avec une qualité d’image 4K. HDR

Découvrez des nuances de couleur qui révèlent plus de détails que la TV HD ne peut en offrir. Smart TV avec guide universel

Notre guide simple à l’écran est un moyen facile de trouver du contenu en streaming et des émissions de télévision en direct. PurColor

Des millions de nuances de couleurs révèlent une image vivante et réaliste que la télévision HD ne peut pas créer. Écran de 74,5 pouces

Suffisamment grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce. Résolution 2160p pour des images HD époustouflantes

Regardez des films et des émissions de télévision 4K avec une résolution 4 fois supérieure à la résolution Full HD et améliorez votre contenu HD actuel avec une qualité d’image exceptionnelle de niveau Ultra HD. Smart TV avec accès aux services de streaming pour d’innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore grâce au Wi-Fi et aux applications intégrées du téléviseur. Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d’éclairage

Ils offrent également des noirs profonds et des couleurs riches de type plasma. Vitesse de mouvement 120

Profitez d’une action à grande vitesse avec une bonne clarté de mouvement. Son TV avancé

Deux haut-parleurs de 10 W. 3 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus. 2 entrées USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB. Gérez l’expérience visuelle de vos enfants

La puce V intégrée vous permet de bloquer le contenu en fonction des évaluations des programmes et de vérifier les évaluations des programmes inconnus.

Samsung – Téléviseur intelligent Tizen UHD 4K à DEL de classe 7 de 75 po: 899,99 $ (économisez 200 $)

TCL – Écouteurs intra-auriculaires sans fil MTRO100BT

Batterie rechargeable

Offre jusqu’à 18 heures d’utilisation et dure jusqu’à 130 heures en mode veille. Microphone intégré

Permet une conversation mains libres simple via un appareil compatible. Interface Bluetooth 5.0

Permet un couplage sans fil simple avec votre appareil compatible Bluetooth. Prend en charge les profils Bluetooth HFP, HSP, A2DP et AVRCP. Conception intra-auriculaire

S’adapte en toute sécurité et dirige la musique dans vos oreilles pour un son complet et ininterrompu. Commandes du casque

Inclut le volume, la réponse / fin, la lecture / pause, la piste suivante / précédente et le rejet d’appel. Pilotes de 8,6 mm

Offrez un son puissant. Réponse en fréquence de 10 Hz à 22 kHz

Pour une reproduction sonore fidèle. Impédance de 16 ohms

Pour conduire efficacement l’alimentation. Sensibilité 107dB

Fournit un son puissant. Conception stéréo

Fournit des tons nets.

TCL – Écouteurs intra-auriculaires sans fil MTRO100BT: 14,99 $ (économisez 35 $)

PNY – Carte mémoire SDXC UHS-I de 128 Go Elite Performance

Capacité de stockage de 128 Go

Cette carte mémoire contient des dizaines de photos, vous ne manquerez donc jamais une photo importante. Vitesses d’écriture et de lecture élevées

Capturez des photos prises en succession rapide avec jusqu’à 95 Mo / s. Commutateur de protection en écriture intégré

Empêche la perte accidentelle de données.

PNY – Carte mémoire SDXC UHS-I Elite Performance 128 Go: 20,99 $ (économisez 4 $)

Crock-Pot – Multi-cuiseur Express Crock 8 pintes

Capacité de 8 pintes

Permet de préparer des repas familiaux. Cuire plus sainement sur des surfaces antiadhésives

Pas besoin d’utiliser du beurre ou de l’huile pour obtenir une croûte grillée lors de la cuisson des sandwichs, ou pour empêcher les œufs et les crêpes de coller. Pot allant au lave-vaisselle

Facilite le nettoyage. Recettes incluses

Vous aider à créer de délicieux repas. Finition en acier inoxydable

Offre un look élégant. Marmite amovible

Fournit une libération des aliments facile et permet un nettoyage simple.

Crock-Pot – Multicuiseur Express Crock 8 pintes: 49,99 $ (économisez 80 $)

Segway – Scooter électrique pliable Ninebot ES2-N

Poids du produit: 27,6 livres

Temps de charge de la batterie: 3,5 heures

Plage de fonctionnement maximale: 15,5 miles

Vitesse maximale: 15,5 miles par heure

Conception pliable: Oui

Couleur: argent / gris foncé

Segway – Scooter électrique pliable Ninebot ES2-N: 499,99 $ (économisez 150 $)

