Nissan, les syndicats et les administrations, qui ont mis en place aujourd’hui la commission de travail pour le projet de réindustrialisation des usines automobiles de Barcelone, ont manifesté leur volonté de travailler ensemble à la recherche d’une alternative industrielle pour la main-d’œuvre et les fournisseurs.

La réunion s’est tenue ce mercredi en personne à la Délégation du Gouvernement en Catalogne et au Ministre de l’Industrie, Reyes Maroto; le Ministre des affaires, Àngels Chacón; le chef des opérations industrielles de Nissan en Espagne, Frank Torres, et des représentants des syndicats Sigen-Usoc, CCOO, UGT et CGT.

La déléguée du gouvernement en Catalogne, Teresa Cunillera; le secrétaire général de l’industrie et des petites et moyennes entreprises du ministère de l’industrie, Raül Blanco, et la directrice générale de l’industrie de la Generalitat, Matilde Villarroya.

La création de cette commission était l’un des points inclus dans l’accord conclu début août par Nissan et les syndicats pour la fermeture des usines de Zona Franca, Montcada i Reixac et Sant Andreu de la Barca en décembre 2021.

Le ministre Reyes Maroto a souligné que « la réindustrialisation des usines de Nissan est une priorité pour le gouvernement espagnol » et a souligné que « l’unité d’action est une force pour attirer des projets industriels qui garantissent les capacités productives et l’emploi et qui contribuent en même temps à moderniser l’industrie catalane et espagnole « .

« Comme nous l’avons dit lors de la signature de l’accord, nous allons laisser notre peau pour l’avenir des travailleurs de Nissan touchés par la fermeture », a déclaré le ministre, selon un communiqué conjoint des participants à l’événement.

Le conseiller Àngels Chacón a également souligné que les administrations, les entreprises et les syndicats ont « conspiré » pour travailler « de manière décisive mais discrète pour réaliser le meilleur projet possible ».

Il a rappelé que la Direction des Entreprises travaille « en permanence » à travers ses bureaux à l’étranger pour attirer les investissements étrangers et a souligné que sa priorité est d’attirer des projets industriels dans le domaine de l’automobile ou de la mobilité, « pour rester en vie et compétitif cet écosystème de l’industrie automobile « en Catalogne.

Frank Torres, le directeur qui a mené les négociations pour la fermeture des usines, a réaffirmé l’engagement de Nissan à «explorer de futures alternatives pouvant fournir une solution de réindustrialisation au profit des employés et des fournisseurs».

« Accepter de maintenir l’activité industrielle jusqu’en décembre 2021 nous a permis de gagner du temps pour travailler sur ces alternatives qui, nous l’espérons, pourront se concrétiser avec une bonne solution pour l’avenir », a déclaré Torres.

Les syndicats, pour leur part, ont célébré la constitution de la table de réindustrialisation et se sont assurés qu’ils travailleraient avec les autres acteurs impliqués dans la recherche de la meilleure alternative industrielle pour Barcelone.

«À cette table, nous allons nous assurer que les projets potentiels créent des emplois de qualité et un avenir à long terme», ont-ils indiqué.

Des sources proches des négociations pour la réindustrialisation des usines Nissan assurent qu’il existe déjà plusieurs entreprises, nationales et internationales, intéressées à y investir, principalement liées à la mobilité électrique.