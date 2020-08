serbe Novak Djokovic a fait prévaloir sa condition de numéro 1 mondial ce vendredi contre les Espagnols Roberto Bautista, mais pour atteindre la finale du tournoi de tennis Masters 1000 en Cincinnati il était presque épuisé face à un rival si combatif qu’il le mettait parfois contre les cordes avant d’abandonner 4-6, 6-4 et 7-6 (0).

Rival de Djokovic en finale ce sera le Canadien Milos Raonic, numéro 30 mondial, qui a gagné lors du match précédent 7-6 (5) et 6-3 contre le Grec Stefanos Tsitsipas, quatrième tête de série, et a remporté pour la première fois une place en finale du tournoi Masters 1000 à Cincinnati.

Le Serbe est invaincu lors de ses 10 rencontres avec Raonic, 29 ans.

Pablo Carreño en finale du double

Oui, il y aura un Espagnol en finale de Cincinnati. Pablo Carreño Busta et l’australien Alex de Miñaur Ils disputeront la finale du double en battant le couple américain 7-5 et 6-4 en demi-finale Steve Johnson et Austin Krajicek.

Le duel entre les couples qui ont atteint la table sans être tête de série, a toujours été sous le contrôle de Carreño et Miñaur, qui ont imposé leur meilleur service, les coups du fond du court et la couverture qu’ils ont faite sur le net.

Alcaraz et Vilella, demi-finalistes à Trieste

Bonne nouvelle également de l’ATP Challenger de Trieste (Italie) où Carlos Alcaraz et Mario Vilella Ils ont atteint les demi-finales et affronteront les hôtes italiens Lorenzo Musetti et Riccardo Bonadio pour une place en finale, respectivement.

Le Murcien Alacaraz a battu l’Argentin 7-6 (2) et 6-3 Tomás Martín Etcheverry, tandis que le Vilella d’Elche était défait lors d’un retour des Britanniques Liam Broady par 6-7 (9), 6-4 et 6-4.

Carlos Alcaraz termine la meilleure semaine de sa courte carrière dans un tournoi ATP Challenger. Le joueur de tennis de 17 ans a sorti un ticket pour disputer sa première demi-finale dans un tournoi de cette catégorie.

Ce sera la demi-finale chez les jeunes joueurs puisque Denis Shapovalov (17) et Felix Auger-Aliassime (16) se sont rencontrés à Drummondville 2017.

