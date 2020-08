Nuria Pau, la seule représentante espagnole du ski alpin sur le circuit européen et coupe du monde de slalom et géant, s’entraînera à partir de cette saison avec le Équipe Limone, originaire du Piémont, qui a toutes les caractéristiques que le jeune skieur recherchait pour débuter cette nouvelle étape.

Après quelques mois d’absence des pistes en raison de la pandémie, Nuria Pau a trouvé dans la petite ville de Limone l’opportunité d’affronter les prochaines compétitions au plus haut niveau et de se battre pour son rêve olympique.

La skieuse espagnole s’entraînera avec l’équipe dans la station de ski de la ville italienne et de là, elle se rendra pour effectuer des compétitions, des entraînements spécifiques et des tests de performance.

Bien que les premiers essais du championnat ne débuteront que fin novembre en Norvège, Nuria Pau a déjà repris l’entraînement sur piste début juillet pour reprendre le rythme après un temps loin de la neige à cause du COVID-19.

Calendrier des compétitions

Nuria Pau devrait combiner certains des Courses FIS qui se déroulera en Italie avec les tests des circuits d’Europe et de Coupe du monde au début de 2021.

La préparation physique du skieur cette saison sera en charge de Jaime Gil et Ernesto Rodriguez, qui vous fera un planning personnalisé. De cette manière, les entraînements seront progressivement ajustés pour atteindre les objectifs de cette saison et de la suivante. Les prochains tests les plus importants pour les Espagnols sont les Coupes du monde 2021 et le Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Jaime Gil a plus de quinze ans d’expérience dans la préparation physique du ski, ayant travaillé comme entraîneur physique pour les fédérations espagnole et monégasque de sports d’hiver, travaillant comme professeur à l’Université européenne de Madrid et réalisant des projets de recherche.

