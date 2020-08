Onze jours après que Barcelone a subi l’humiliation la plus importante de son histoire européenne lors de sa chute contre le Bayern Munich 8-2 ​​en quarts de finale de la Ligue des champions, il y avait une « fumée de Messi ». L’Argentin a fait un geste et a annoncé au club catalan son intention de changer de décor.

Peu de temps après avoir terminé le match au stade de Lisbonne de La Luz, après avoir subi une nouvelle déception, si possible plus douloureuse en raison de la forme et du résultat, l’option a commencé à être envisagée que le « 10 » argentin envisageait de quitter le club. de leur vie.

Gérard Piqué est celui qui a montré son visage après la catastrophe. Il a demandé un changement structurel de direction au club et a même rendu disponible sa position dans l’équipe. Messi, contrairement à ce qu’il a fait à d’autres occasions au cours de la campagne de la ligue cette saison, ne s’est pas présenté.

Au cours de ces onze jours, Messi, en vacances, a mûri la situation dans la sphère privée, sans s’exprimer sur la scène publique jusqu’à ce que ce mardi on sache qu’il a demandé par burofax à Barcelone qu’on lui accorde la lettre de liberté pour pouvoir signer pour un autre club.

Messi allègue dans sa lettre la clause qu’il a dans son contrat et qui lui a permis de se libérer avant le 10 juin. Cependant, comme l’international argentin ne l’a pas exécuté avant cette date, le Barça l’a automatiquement renouvelé pour une autre saison, jusqu’au 30 juin 2021, et sa clause de résiliation est devenue 700 millions d’euros.

Cette nouvelle était une véritable bombe malgré le fait que c’était une circonstance qui semblait que, avec le passage des heures de Lisbonne, elle gagnait de plus en plus de connotations de réalité.

Les désaccords accumulés avec la directive et la concaténation de déceptions sportives poussent Messi à choisir de demander son départ. Lisbonne a été la paille qui a brisé le dos du chameau sur le terrain, ce conteneur qui a commencé à se remplir de déception avec les éliminations des deux années précédentes contre la Roma et Liverpool.

Il a quatre ligues de champions dans son vaste palmarès, mais le dernier remonte à 2015. Une seule couronne au cours des neuf dernières années. Trop peu pour sa valeur et pour le meilleur joueur considéré du monde.

Il a toujours montré son intention de terminer sa carrière dans le club où il était venu depuis son plus jeune âge, où il a grandi et est devenu le meilleur, mais il a aussi insisté pour qu’un projet gagnant le fasse.

Il ne voit pas seulement clairement le changement de cycle qui a commencé avec l’arrivée de Ronald Koeman à la magistrature, les premières décisions prises concernant le départ de collègues et d’amis, et, fatigué de toute l’accumulation de situations qu’il n’aime pas, il choisit d’essayer de changer des airs et signe pour un autre club, tout un «feu» au sein du Camp Nou.

Les premières réactions ne se sont pas fait attendre. Un mythe de Barcelone, l’ancien défenseur Carles Puyol, n’a pas tardé à montrer son soutien à Messi: « Respect et admiration, Leo. Tout mon soutien, ami. »

Le message du champion du monde en Afrique du Sud a été «applaudi» sur Twitter par l’Uruguayen Luis Suárez, à qui Koeman l’a informé qu’il ne l’avait pas. Même le Chilien Arturo Vidal, un autre de ceux qui quitteront vraisemblablement l’équipe, a également montré sa vision: «Quand on coince un tigre, il n’abandonne pas, il se bat!».

On a dit au cours de ces années que Messi, pour tout ce qu’il avait donné et signifié au club, avait mérité le droit de décider de son avenir. Mais au moins pour l’instant, étant donné le caractère inattendu de la décision de Messi pour le conseil d’administration présidé par Josep María Bartomeu, ce n’est pas le cas et si rien n’est exclu concernant sa future équipe, l’affaire ne peut pas non plus aller devant les tribunaux.