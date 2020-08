Le coureur d’ultra distance Pau Capell, de l’équipe RSM Espagne, n’a pas pu battre ce vendredi le record de la Montblanc Ultra Trail (UTMB), l’épreuve «reine» de cette spécialité, en établissant un chrono de 21 heures et 17 minutes, loin du record avec lequel il a remporté l’an dernier (20 heures et 19 minutes).

Capell, 28 ans, a couru seul et sans références Au cours du test, le retour au massif du Mont Blanc en deux jours, en passant par les sols français, italien et suisse, et couvrant un total de 171 kilomètres avec 10 000 mètres de dénivelé positif.

Sous le slogan ‘Breaking 20’, l’objectif du coureur de Sant Boi de Llobregat (Barcelone) était de battre le record que, depuis le 30 août 2014, le Français a François D’Haene avec 20 heures et 11 minutes.

Son voyage, bien que cette année l’organisation ait annulé le test du COVID-19, a commencé en Chamonix jeudi à 18 h 00 dans une grande attente. Les huit premiers kilomètres ont été parcourus à une moyenne de 4:30 / km, ce qui abaissait déjà le temps.

Au kilomètre 30, il était déjà trois minutes sous la marque qu’il avait l’intention de battre. Sa cadence de course montait à 4:52 / km pour le col de 50 kilomètres, mais son signal GPS était perdu et il ne reviendrait pas avant d’atteindre Courmayerer, et il était quatre minutes sous le record.

Jusqu’à ce matin j’allais en un temps record

Quand il a commencé à se lever et après un tomber sans conséquences J’étais déjà quatre minutes au-dessus de la marque et à seulement 60 kilomètres de l’arrivée. Bien qu’il ait tenté d’accélérer, à 45 km de la ligne d’arrivée et toujours avec une baisse de 2 500 mètres devant, les choses devenaient difficiles.

Avec 30 km à parcourir et déjà dans la descente, il était 30 minutes au-dessus des 20:19 réalisés l’an dernier en compétition officielle et à près de 50 minutes du record du test.

En l’absence des dix derniers kilomètres, déjà avec un temps de 20h. 35 pi, le jeune coureur d’ultra-fond a lâché prise pour entrer dans la ligne d’arrivée de Chamonix avec un record de 21 heures et 17 minutes. Ne pas avoir pu concourir toute la saison pour COVID-19 et le manque de références rivales lors de la course en solo ont fait des ravages.

