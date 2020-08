Un dispositif composé de plus de 200 membres du Plan Infoca et de l’Unité militaire d’urgence (UME) travaillera ce soir aux travaux d’extinction du feu de forêt déclaré hier à midi dans la commune d’Almonaster la Real (Huelva) et qui reste actif.

Les sources du dispositif andalou de prévention et d’extinction des incendies de forêt, Plan Infoca, ont souligné qu’après le retrait, avec le coucher du soleil, des moyens aériens, il y a 10 groupes de pompiers forestiers, de sept membres chacun; un technicien Supervision, quatre agents Environnement, 10 techniciens Opérations, un technicien Extinction, deux responsables logistiques et la direction et sous-direction du Centre Opérationnel.

Ils sont soutenus par neuf camions d’incendie d’une capacité de 3 500 litres; deux nourrices, 11 000 litres; et six véhicules bulldozers (machinerie lourde).

L’Unité mobile de météorologie et de transmission (UMMT), l’Unité médicale d’incendie de forêt (UMIF) et l’Unité mobile d’analyse et de planification (UMAP) restent actives, cette dernière appartenant au ministère de la Transition écologique.

Il est prévu qu’à partir de 1h du matin, les groupes d’intervention de Grenade, Jaén, Córdoba et Séville seront progressivement incorporés, qui apporteront 56 pompiers forestiers, une brigade de renfort (Brica) avec onze membres ; six camions de pompiers et cinq techniciens des opérations.

De son côté, l’UME maintient dans la zone 49 militaires, six véhicules d’extinction, une infirmière et un véhicule pousseur.

L’incendie, qui s’est déclaré hier peu après 14h15 dans le quartier d’Olivargas de la commune d’Almonaster (Huelva), a déjà dépassé le périmètre de 4480 hectares et a forcé l’expulsion d’environ 500 personnes des centres de population et installations minières et résidentielles dans trois municipalités: Almonaster, Zalamea et El Campillo.

À partir de 19h30, le niveau 2 du plan d’urgence incendie de forêt reste actif dans sa phase régionale, en raison de cet incendie.