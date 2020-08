Plus d’un demi-millier de professionnels issus de différents corps travailleront toute la nuit sans l’aide de moyens aériens pour tenter de stabiliser le feu de forêt dans la province de Huelva, qui touche déjà plus de 9 000 hectares de terres.

Le plan Infoca a rapporté que quelque 300 professionnels seront sur le terrain à partir de cet organe spécifique, ainsi que 148 soldats de l’Unité militaire d’urgence (UME).

Il y aura également 20 pompiers sur le terrain, le Consortium provincial de lutte contre les incendies, ainsi que des membres de la protection civile, de la garde civile et de la police locale de différentes villes touchées par l’incendie.

Pour le moment, les 9 000 hectares mentionnés sont une estimation compliquée en raison du fait que le périmètre est très irrégulier et qu’il contient des zones qui n’ont pas été brûlées.

Pendant ce temps, le périmètre de l’incendie couvre près de 5000 hectares, et 70% de l’incendie a été périmètre à l’intérieur, bien que les flammes soient toujours hors de contrôle et avec des tâches compliquées en raison du vent fort, avec des rafales changeantes de 40 à 50 kilomètres par heure tout au long de la journée.

Le nombre d’expulsions effectuées à titre préventif en raison de l’incendie s’élève à 2400 personnes en fin de journée ce samedi, selon les rapports Emergencias 112 Andalucía.

Les travaux d’extinction se sont poursuivis tout au long de la journée et la direction des urgences a décidé de décréter l’expulsion en prévention, après avoir étudié l’évolution de l’incendie, des villages d’El Pozuelo et d’El Buitrón avec respectivement 30 et 180 voisins, tous deux situés à Zalamea la Real.

En outre, la municipalité de La Zarza-El Perrunal a été évacuée (1300 personnes touchées) et les habitants de trois urbanisations de Valverde del Camino (Los Pinos, La Florida et Los Campillos) ont été avisés, constitués pour la plupart par des résidences secondaires, qui rentrent chez elles.

Parmi les expulsés, il convient de mentionner les 47 usagers d’une maison de retraite médicalisée à La Zarza, qui ont été transférés dans d’autres centres de santé, dont six transférés à l’hôpital de Riotinto.

Parmi les personnes expulsées de manière préventive, 713 ont dû être relocalisées par l’administration autonome.

C’est ainsi que le plus grand groupe, 500 habitants de La Zarza-El Perrunal, a été relogé dans le centre sportif Cerro del Andévalo, aménagé pour que les gens puissent passer la nuit.

Pour ce faire, et en vertu de l’accord de collaboration que le ministère de la Présidence, de l’Administration publique et de l’Intérieur entretient avec la Croix-Rouge, cette entité fournira aux personnes concernées des matelas et plus de 1 300 kits de toilette.

Le reste des personnes qui ont dû être relocalisées a été réparti entre l’auberge Almonaster la Real et les centres sportifs d’El Campillo, Valverde del Camino et Riotinto.

Ainsi, cinq communes ont déjà subi des expulsions en raison de l’incendie déclaré dans la zone d’Olivargas de Almonaster la Real et jusqu’à 11 agglomérations touchées.

Les évacuations continuent d’affecter Mina Concepción, Cueva de la Mora et Monteblanco (trois villages d’Almonaster la Real), Traslasierra à El Campillo, El Villar, El Pozuelo et El Buitrón, à Zalamea la Real, en plus de La Zarza-El Perrunal et les trois urbanisations de Valverde del Camino.

À ces évacuations, il faut ajouter que la société Matsa a procédé à l’expulsion de 150 travailleurs de ses installations de Mina Magdalena et Aguas Teñidas pendant le quart du matin.

L’incendie fait également continuer à couper l’autoroute N-435 au croisement avec les routes A-461 et HU-7104, qui reste également fermée à la circulation pour faciliter le travail des services d’urgence, ainsi que l’A -478 de Zalamea à El Villar.

Vendredi, la Junta de Andalucía a déclaré le niveau 2 du plan d’urgence en cas d’incendie de forêt dans sa phase régionale car il était nécessaire, à la demande de la direction du plan, d’incorporer des moyens étatiques extraordinaires, pour lesquels l’intervention de l’Unité était demandée. Urgence militaire (UME), qui a mobilisé ses agents dans la région.

Parmi les moyens mobilisés figurent le personnel technique du Service 112 à Huelva, le Groupe d’urgence andalou (GREA), la Garde civile, l’Unité du Corps national rattachée au Gouvernement andalou, le Service des incendies du Conseil provincial, la Police locale et les services municipaux.

Le service d’urgence 112 Andalousie a répondu à un total de 530 appels liés à cet incident depuis le début de l’incendie.