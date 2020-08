Gymnastes Ray Zapata et Alberto Tallón, membres de l’équipe espagnole de gymnastique artistique masculine, ils ont été opérés avec succès de la cheville et de l’épaule, respectivement, le lundi après-midi.

Les interventions ont été réalisées à la clinique CEMTRO à Madrid, aux mains du Dr Leyes et du Dr González, et en présence de Ange Basas, coordinateur du service médical du Fédération royale espagnole de gymnastique (RFEG) et de Pablo Salas, l’un de ses physiothérapeutes. Les deux membres en sont venus à connaître de première main l’état de la maladie et à concevoir avec les chirurgiens les plans de récupération et de rééducation pour faire face avec le maximum de garanties. Saison 2021, selon le RFEG.

La récupération estimée pour Zapata est trois mois, tandis que Tallón doit travailler pendant cinq pour se préparer à nouveau, en tenant compte du fait qu’il a également subi une opération sur l’autre épaule il y a un an.

Objectif 2021

Zapata a subi une arthroscopie antérieure et postérieure sur sa cheville gauche pour effectuer une synovectomie, une résection d’ostéophyte et une ablation de corps lâches. Ce joint l’avait dérangé toute la saison, en raison de la préparation des Jeux olympiques de Tokyo.

« J’aurais duré jusqu’aux Jeux, mais avec le report à 2021, la tâche est devenue impossible. Ensemble, nous avons décidé d’aller dans la salle d’opération pour effectuer un nettoyage des articulations et enlever les ostéophytes qui pinçaient la cheville à chaque saut », a expliqué Basas.

Pour sa part, Tallón a commencé cette année à remarquer la même chose symptômes nécessitant une intervention chirurgicale celui de gauche, pour lequel il a décidé de passer à nouveau sous le couteau. Une arthroscopie a été réalisée pour un SLAP de type II pour réparer le décollement du labrum, ce qui, selon Basas, lui permettra de « faire face à ses engagements compétitifs au plus haut niveau dans les saisons à venir ».

L’équipe médicale espère que les deux pourront à nouveau atteindre leur apogée en 2021. Cette année, ils ne manqueront que, s’ils se produisaient, le Européens de Bakou en décembre, bien que cela n’affecterait pas l’équipe masculine de gymnastique artistique, qui est, comme l’équipe féminine, classée Tokyo 2021.

