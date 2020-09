Nous voulons ouvrir une discussion sur ce que signifie «reconstruire en mieux» pour la paix et développer le soutien du mouvement international pour la paix pour une discussion très importante sur la transition mondiale.

Par Reiner Braun

Réflexions pour un monde meilleur.

«La paix n’est pas tout, mais tout n’est rien sans la paix.»

Cette phrase du lauréat du prix Nobel de la paix Willy Brandt reste extrêmement pertinente, surtout au milieu de la crise du coronavirus. Même en ce moment historique, le monde ne s’est pas réuni pour soutenir l’appel monumental du Secrétaire général de l’ONU à un cessez-le-feu pour mettre fin aux guerres et aux conflits armés. Mais la vérité demeure que nous avons besoin de la paix et du désarmement pour surmonter les conséquences du Covid-19.

La pandémie de coronavirus a plongé des pays du monde entier dans une profonde crise économique, politique, sociale et sociétale. Des millions de personnes sont déjà au chômage, l’OIT avertissant que jusqu’à 100 millions de plus pourraient perdre leur emploi, ce qui entraînerait une croissance extrêmement alarmante des taux de faim et de pauvreté.

Seuls les guerres et les conflits armés, ainsi que les exportations internationales d’armes qui les rendent possibles, se poursuivent comme si rien de dramatique ne s’était produit, malgré l’appel urgent du secrétaire général Guterres et du Conseil de sécurité de l’ONU. Presque aucun budget d’armement n’a été réduit, à l’exception de l’Italie et de la Corée du Sud. les confrontations des États-Unis et de l’OTAN avec la Russie et la Chine restent politiquement dominantes.

Les crises systémiques mondiales se sont considérablement aggravées. La question de savoir comment surmonter ces crises est devenue une question de survie pour des milliards de personnes, et un défi central pour le développement social, la coexistence des peuples et la démocratie.

«Reconstruire mieux» (également connu sous le nom de création d’une «nouvelle normalité» ou d’un «nouveau cadran») est la tentative des forces progressistes du monde entier de développer des réponses aux transformations sociales, économiques, écologiques et sociétales nécessaires.

Que signifie reconstruire mieux pour le mouvement pacifiste dans la lutte mondiale pour la paix et le désarmement?

La transformation n’est pas possible sans la paix, et la paix n’est pas possible sans transformation vers une justice globale et écologique.

Pour mieux reconstruire la paix, il faut:

Relations internationales communes fondées sur la sécurité, à la suite du travail d’Olof Palme, Willy Brandt, Bruce Vance, Giorgi Arbatov et Bruno Kreisky – ancrées au niveau régional et basées sur le dialogue, les négociations, la coopération et la résolution pacifique des conflits. Cela va à l’encontre de la tendance actuelle à la militarisation croissante dans de nombreuses régions du monde, telles que l’Asie du Sud et l’Union européenne.

L’élimination des sanctions dans le cadre du cadre politique international et comme instrument de guerre.

Désarmement nucléaire, y compris la ratification et la promulgation du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TPNW), la fin des processus de modernisation dans les pays dotés d’armes nucléaires et une réaffectation de fonds aux secteurs dans le besoin, tels que la santé et l’éducation. Reconstruire mieux pour la paix signifie prendre des mesures profondes et immédiates vers un monde sans armes nucléaires.

Désarmement général et réaffectation des près de 2 000 milliards de dollars actuellement dépensés pour la militarisation au niveau mondial pour créer un dividende de la paix, qui devrait être investi dans les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. La justice sociale dans le monde est impossible sans un désarmement général et complet.

La conversion de l’industrie militaire et de ses travailleurs à des moyens de production et d’emploi plus durables. La conversion à des produits non militaires et durables est l’exact opposé des développements actuels en matière d’automatisation de la guerre et des cyberguerres; le bon travail pour tous est notre objectif.

La dissolution des alliances militaires telles que l’OTAN et le transfert de soldats pour travailler dans les domaines de la résilience climatique, du maintien de la paix et de la prévention et de l’intervention en cas de catastrophe.

L’implication d’organisations internationales comme l’ONU et les organisations régionales dans la résolution pacifique des conflits armés et des guerres à travers des tables rondes qui mettent l’accent sur la justice, la dignité et le dialogue. L’utilisation de la justice transitionnelle – et des commissions vérité en particulier – pour s’attaquer aux causes profondes des conflits et tirer des leçons pour les générations futures.

Contrôle strict des armements qui classe les exportations d’armes comme des «actes criminels» et la conversion de l’industrie de l’armement qui comprend un examen de leurs activités criminelles et souvent illégales. Cela comprend la création de «groupes d’observateurs» de la société civile pour empêcher une reprise de la production de guerre à des fins lucratives.

Éducation à la paix obligatoire dans toutes les écoles et formation des enseignants dans les universités, avec une attention particulière sur l’égalité des sexes et la race, parallèlement à l’interdiction de la recherche sur l’armement.

Le développement et la mise en place de nouvelles structures de paix, telles que les ministères de la paix, du désarmement et de la conversion au sein des gouvernements, avec une attention aux affaires interculturelles, la reconnaissance de l’importance de la paix et le financement des organisations qui promeuvent la paix.

Surtout, dans cette nouvelle normalité, nous avons besoin d’un nouvel esprit de solidarité et de communauté dans la société. Cela inclut de nouvelles formes de participation et de démocratisation, en particulier de la plus importante organisation internationale, les Nations Unies.

Reiner Braun, directeur exécutif du Bureau international de la paix (BIP)