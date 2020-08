La Équipe espagnole de volleyball masculin a souffert mais a gagné ce dimanche contre l’hôte Chypre par 1-3 (22-25, 27-25, 17-25 et 17-25) à ses débuts dans le tournoi de qualification pour le prochain Championnat d’Europe.

L’ensemble des Ricardo Maldonado accusait les mois d’inactivité et le manque de rythme du jeu mais avait un grand succès en attaque. Chypre a fait peur à l’Espagne dans le deuxième set, avec un bon travail local et une mauvaise réception espagnole. Les changements dans la rotation ont porté leurs fruits et l’Espagne a récupéré ses performances pour résoudre le crash des deux prochains sets, avant le match mémorable contre la Lettonie ce lundi, rapporte la Fédération royale espagnole de volleyball (RFEVB).

L’équipe hispanique a eu un bon accueil et une attaque réussie pour gérer les revenus obtenus par les RedLynx. L’équipe masculine a contrôlé le début du match et avec un tuyau de Victor Rodriguez et un ajustement de Andres Villena il a donné l’avantage maximum à l’ensemble de Ricardo Maldonado 13-19.

Chypre s’est resserré en réduisant le loyer à trois points et a compliqué la résolution du set, qui a nécessité deux bonnes actions aux enchères pour porter le premier coup au match avec 22-25.

L’Espagne a maintenu son succès en attaque pour contrôler la première section du deuxième set, même si la réaction chypriote au service, qui a fait beaucoup de dégâts à la réception espagnole, a forcé l’égalité dans la moitié du set. Aucune des deux équipes n’a réussi à imposer son jeu, atteignant la fin du partiel par un échange d’actions. Les RedLynx n’ont pas pu ajuster leur jeu et atteindre la continuité, et malgré deux balles arrêtées, ils n’ont pas pu éviter l’égalisation au tableau de bord après 27-25.

Réaction

Ricardo Maldonado a apporté des modifications à la rotation espagnole en entrant Gerard Osorio et Alejandro Vigil pour retrouver des performances en enchères et en blocage. La défaite du trimestre précédent a servi de catalyseur à la réaction espagnole, qui avec le travail de réception et de défense de Daniel Ruiz et des actions par les ailes de Juanmy Gonzalez a construit une avance qui a grandi au fur et à mesure que le jeu se déroulait pour culminer à 17-25 pour les Lynx rouges.

L’Espagne avait trouvé sa place et maintenu la performance pour faire la différence dès le départ. Les RedLynx ont dominé le tableau d’affichage et ont affronté la dernière ligne droite du match avec des garanties, Ricardo Maldonado faisant venir de nouveaux joueurs du banc, pensant déjà au match décisif de lundi contre Lettonie, à 16h, en direct via streaming sur + TDP

Fiche technique:

Chypre: Chrysostomou (-), Haridimou (8), Prodromou (12), Alexiou (3), Siapanis (19), Eleftheriou (14), Antoniou (Libero). Ils ont également joué: Savvidis (1), Stroukarevits (3), Pafitis (-), Mavrommatis (-).

Espagne: Rodríguez (17), González (20), Borja Ruiz (5), Villena (6), Fornés (6), De Amo (4), Daniel Ruiz (Libero). Ils ont également joué: Lorente (-), Ramón (1), Vigil (4), Almansa (1), Osorio (4), Gimeno (1).

Partiel: 22-25 (26´), 27-25 (32´), 17-25 (25´), 17-25 (24´)

Arbitres: Maciej Maciejewski – Bernard Valentar

practicodeporte@efe.com