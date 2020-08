La ministre de la Défense, Margarita Robles, a précisé ce jeudi que celui qui évaluera le nombre de trackers dont chaque communauté a besoin sera le ministère de la Santé, à qui les autonomies devront adresser leurs demandes, après quoi la Défense les mettra «immédiatement» à disposition.

Robles a parlé ainsi dans des déclarations aux journalistes après la présentation, dans son ministère, du plan de suivi, après que la Generalitat Valenciana et la région de Murcie aient annoncé qu’ils demanderaient au gouvernement la collaboration de 150 et 60 des 2000 trackers. militaires que l’exécutif a mis à la disposition des communautés autonomes, respectivement.

« Le nombre doit être déterminé par le ministère de la Santé et le CCAES (Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires) et compte tenu du moment où ils sont déjà ‘in situ’ les coordinateurs militaires pourront atteindre ce nombre, ils peuvent être plus ou moins selon les besoins », a précisé le ministre.

Robles a également remarqué l’importance pour les communautés de savoir qu’il ne s’agit pas de demander un numéro générique, car un premier groupe de pisteurs ira dans la communauté et verra les besoins «sur le terrain», en coordination avec le ministère.

Les communautés autonomes devront adresser leur demande par écrit à la Santé qui les évaluera et transférera la réponse spécifique à la Défense, qui mettra en œuvre «immédiatement», et dans les plus brefs délais, même en moins de 24 heures, son protocole d’action. , comme expliqué lors d’une conférence de presse par le sous-secrétaire à la Défense, Amparo Valcarce.