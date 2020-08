Querétaro, 24 août 2020. – L’innovation par la connectivité numérique dans la fabrication est une réalité chez Sandvik Coromant. L’usine de production d’outils de l’entreprise mondiale à Gimo, en Suède, a été reconnue par le Forum économique mondial comme un centre avancé avec le label 4.0.

L’industrie 4.0 est un concept développé depuis 2010 par le gouvernement allemand pour décrire une vision de la fabrication avec tous ses processus interconnectés et grâce à ce schéma de production innovant, Sandvik Coromant a obtenu de grands avantages, parmi lesquels: offrir aux clients un service plus personnalisé, mieux utiliser les données, améliorer leur efficacité et accroître leur compétitivité.

Le chemin de sa numérisation a commencé il y a 30 ans, avec l’introduction de systèmes CAD / CAM paramétriques, qui des années plus tard se sont connectés à sa technologie d’automatisation intelligente et ont ainsi créé le premier flux numérique de sa production.

« Sans aucun doute, cela a été un grand défi, mais je peux dire avec fierté qu’aujourd’hui nous avons des systèmes d’automatisation intelligents basés sur des robots, des machines, des outils et des systèmes de serrage qui nous permettent d’avoir des processus sans contact et sans supervision humaine », a commenté Ernesto Daiss, Spécialiste des produits Sandvik Coromant México.

La fabrication numérique continuera d’évoluer et Sandvik Coromant s’engage à appliquer des analyses en temps réel à l’environnement de production, pour apporter des ajustements plus précis aux machines. Ce à quoi nous pouvons nous attendre à l’avenir, c’est l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour que les machines fonctionnent avec un certain niveau de maîtrise de soi.

Selon les informations présentées par le cabinet de conseil PwC México, la numérisation et l’automatisation intelligente dans l’industrie manufacturière contribueront à 14% du PIB mondial d’ici 2030, soit 15 trillions de dollars.

«Chez Sandvik Coromant, nous sommes engagés dans l’industrie et, comme jusqu’à aujourd’hui, nous continuerons de nous améliorer constamment pour le bénéfice de nos clients et partenaires, toujours soucieux de protéger l’environnement», a conclu Luciano Rizzo, directeur de Sandvik Coromant Mexico.

Sandvik Coromant, qui fait partie du groupe technologique mondial Sandvik, est un précurseur dans le domaine des outils de coupe et des solutions d'usinage, ainsi que du développement et de l'innovation dans la découpe des métaux. Le programme de formation fourni par Sandvik Coromant, ainsi que le développement et la recherche et grâce à une forte collaboration avec nos clients pour développer des technologies d'usinage plus innovantes et avant-gardistes. Sandvik Coromant possède plus de 3 100 brevets dans le monde, avec plus de 8 500 employés et une représentation dans 150 pays.

