Le ministère de la Santé a ajouté 9 658 autres infections à coronavirus ce jeudi, dont 3781 ont été diagnostiquées au cours des dernières 24 heures, un jour de plus la grande majorité à Madrid, qui a accumulé un cas sur quatre, bien qu’elles soient tombées à 979 dans cette communauté.

Dans ces mêmes 24 heures, 880 personnes ont été admises -42 de moins que celles enregistrées hier-, portant le nombre total de patients hospitalisés à 6036, dont 715 en réanimation, 18 de plus qu’il y a eu ce mercredi, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.

Ainsi, le taux d’occupation des hôpitaux a baissé d’un demi-point et s’établit à 5%, alors que la pression sur les centres de Madrid et d’Aragon est plus du double de ce chiffre (13% dans les deux); Il est également dépassé par le Pays basque (10%) et les îles Baléares (9%), alors que le reste n’atteint pas la moyenne nationale. Au total, 132 988 personnes ont été hospitalisées, dont 1 607 la semaine dernière.

En conséquence, ce sont les USI de Madrid qui ont le plus de patients (176), suivies de la Catalogne (147); bien que, si l’on regarde le nombre d’admissions aux soins intensifs la semaine dernière, qui est de 114 au total, la communauté avec le chiffre le plus élevé est les îles Canaries, avec 19, 3 3 de plus que l’Andalousie et la Communauté valencienne.

Le directeur du Centre de Coordination des Alertes Sanitaires et des Urgences, Fernando Simón, a souligné que la situation dans les hôpitaux est « calme » et loin de ce qu’ils ont subi en mars, lorsqu’ils ont subi une pression sanitaire de 55%.

En outre, «les décharges compensent les revenus» et se sont produites au dernier jour 644.

Le ministère de la Santé porte dans son dernier bilan à 28 996 personnes qui ont perdu la vie dans cette pandémie, soit 24 de plus que celles enregistrées la veille; 132 sont décédés la semaine dernière, près de la moitié (56) à Madrid.

Un jour de plus, le coronavirus continue de progresser en Espagne avec plus de 9000 cas notifiés à la fois par les communautés, même s’il faut tenir compte du fait qu’hier la Communauté valencienne n’a pas pu télécharger ses données; de même, la barrière de 3 000 détectée la veille est à nouveau dépassée.

Le Pays basque serait la deuxième région la plus positive en 24 heures (636), suivie de l’Andalousie (384) et des îles Canaries (326). À l’autre extrême, les îles Baléares n’en ont signalé que 4 et Murcie 29.

Les contagions confirmées par PCR en une semaine seraient de 42 574: de même, Madrid en représente un tiers (12 919), soit plus du double de la suivante, qui est la Catalogne (6 043). La communauté avec les chiffres les plus bas reste les Asturies, qui ont accumulé 254 infections au cours de cette période.

Ainsi, le taux d’incidence cumulé (cas diagnostiqués pour 100000 habitants) serait de 90,53, bien qu’il varie fortement selon les communautés: le plus élevé se produit à nouveau à Madrid (193,88) et La Rioja passe au second place avec 160,67, tandis que les Asturies maintiennent le plus bas (41,26).

Si les deux dernières semaines sont prises comme référence, et en l’absence de celles des trois provinces valenciennes, les cas rebondissent à 86 234, ce qui fait passer le taux d’incidence cumulé à 183,37. Dans ce cas, l’Aragon est celui avec la plus forte incidence à 14 jours (404,08), un peu plus élevée que celle de Madrid (386,72).

Les patients qui ont commencé les symptômes cette semaine tombent à 5594.

Le nouveau solde du ministère fait apparaître le chiffre de 516 318 RAP réalisés entre le 15 et le 21 août, en plus des 69 787 autres traités lundi dernier.