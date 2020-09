L’incidence du coronavirus reste stable en Espagne et montre même des signes de «ralentissement» que ces dernières semaines, malgré l’augmentation quotidienne des cas, qui ce jeudi près de 9000 nouveaux, la plupart d’entre eux détectés une nouvelle fois en Madrid.

C’est ce qu’a déclaré le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a souligné que

Le ministère de la Santé a enregistré ce jeudi 8959 autres infections à coronavirus, dont 3607 ont été diagnostiquées au cours des dernières 24 heures.

En l’absence de données de Murcie qui n’ont pas été en mesure de les fournir en raison de problèmes techniques, la région de Madrid a notifié à Santé 3077 nouveaux positifs et, parmi eux, 1200 ont été confirmés la veille, un chiffre beaucoup plus élevé que la deuxième communauté avec le chiffre le plus élevé, qui est le Pays basque, avec 564 cas au cours des dernières 24 heures.

En outre, la Santé a enregistré 191 décès avec date de décès au cours des 7 derniers jours, dont 73 correspondent à Madrid, qui compte déjà 8 692 décès.

Au cours des dernières 24 heures, 1 077 patients atteints de covid ont été hospitalisés, bien que 810 autres aient été libérés; ainsi, le taux de lits occupés par ces patients, qui passe à 7 194 jusqu’à 15h30 aujourd’hui, reste à 6%.

Comme l’explique Simón, au cours de la semaine dernière, 589 foyers ont été signalés, avec un total de 3 709 cas, ce qui représente une réduction par rapport aux dates précédentes et qui porte le nombre total à 3061 foyers pour 21 500 cas.

Il a également déclaré que « l’impact des flambées est maîtrisé, puisqu’il y a désormais 7 cas liés à chacun, contre 10 aux dates précédentes », et a souligné l’impact des restrictions sur la vie nocturne en réduisant contagions.

Cependant, il s’est dit préoccupé par l’augmentation des flambées dans les centres de santé, en raison de leur vulnérabilité, et a estimé 364 cas importés sur 276 vols, ce qui a généré 1 859 contacts avec suivi.

Face à cette situation, le Ministre de la Santé, Salvador Illa, a réaffirmé qu’il considérait un confinement généralisé comme celui qui s’est produit en mars inutile à ce moment et qu’il ne considérait pas non plus un « confinement périphérique » de Madrid viable en raison de l’augmentation des infections, alors que il a insisté sur le fait qu’un «bon travail est fait» dans toutes les communautés.

Interrogé sur ces manifestations, Simón a souligné que « si Illa l’a dit, je ne suis pas qui » l’amender et a également été convaincu que « la situation n’exige pas de confinement » et a souligné l’adoption d’autres mesures pour arrêter les contagions.

Des mesures que la Communauté de Madrid va annoncer ce vendredi, telles que les restrictions de capacité, l’augmentation des trackers, le renforcement des transports en commun, plus de tests sérologiques ou encore la réactivation des hôtels médicalisés.

L’une des communautés qui a réussi à contenir l’avancée de la pandémie a été Aragon qui, après les restrictions appliquées par les épidémies dans la région centrale et la ville de Saragosse, entre autres, passera demain à la « nouvelle normalité » sur tout son territoire. en réalisant une courbe de contagion descendante et une stabilité dans la pandémie.

Pour Simón, ce fait est « une très bonne nouvelle » et il a félicité les autorités aragonaises pour avoir atteint, jusqu’à présent, la réduction des infections, même s’il a souligné qu ‘ »il reste beaucoup de choses et cela n’implique pas que nous pouvons nous détendre ».

Il y a aussi des progrès dans l’évolution de la pandémie en Catalogne, où les données des 4 derniers jours montrent une « petite diminution » de la courbe de contagion, selon les responsables de la santé qui ont évalué que les restrictions appliquées dans certaines zones « ont un clair impact « lors de la réduction des infections, mais devrait être » un dernier recours « .

Cependant, la virulence de la contagion communautaire a conduit la Junta de Castilla y León à imposer des mesures restrictives dans les communes de Valladolid et Salamanque, approuvées par la justice et en vigueur depuis jeudi, qui ont été assumées par la population entre la démission. et la plainte.

Pour sa part, Castilla-La Mancha a décrété l’emprisonnement de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) compte tenu de l’augmentation des cas de COVID-19 ces derniers jours, ce qui en fait la deuxième ville de Castilla-La Mancha à postuler mesures plus restrictives, après la commune d’Albacete de Villamalea (Albacete).