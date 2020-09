Le canoéiste espagnol Teresa Portela face à votre sixième participation dans certaines Jeux Olympiques à Tokyo, mais malgré cela, il promet de continuer à se battre car il a «beaucoup à donner et des rêves très importants à réaliser».

Le Galicien, déjà classé pour l’épreuve olympique, deviendra la capitale japonaise dans le Espagnole qui a assisté à plus de Jeux (6), et le deuxième au total sans distinction de sexe, seulement derrière l’athlète Jésus ange Garcia Bragado, qui compte 7 participations. Ce record rejoint un palmarès qui compte 2 championnats du monde, 7 championnats d’Europe et 5 diplômes olympiques après 20 ans dans l’élite, mais Portela ne veut pas entendre parler de retraits, comme il l’avoue dans une interview avec le Comité olympique espagnol (COE).

« Cette année, je me sens très importante parce que je pense que j’ai un très beau défi devant moi. Pouvoir être à mes sixièmes Jeux et devenir la première femme espagnole me motive beaucoup. Je trouve la motivation de vouloir être meilleur chaque jour et je ne me concentre pas sur ce que j’ai déjà réalisé, mais pour quoi je veux toujours me battre. Ma fin n’est pas encore arrivée, j’ai beaucoup à donner et des rêves que je veux réaliser. C’est ma grande motivation chaque année », explique-t-il.

Comme si ses succès sportifs étaient peu nombreux, la canoéiste termine Nutrition et diététique, sa troisième carrière après l’enseignement de l’éducation physique et de la physiothérapie. Elle dirige sa propre clinique avec son mari, également ancien canoéiste David Mascato, à O Grove, et a une fille. Elle reconnaît que «ce n’est pas facile de tout réconcilier», mais elle est reconnaissante que, même si elle est parfois «débordée», elle parvient toujours à aller de l’avant grâce à son environnement. «J’apporte mon grain de sable, mais ma famille et mon environnement apportent aussi le leur et cela m’aide à faire face à tout», assure-t-il, «j’ai de bonnes personnes qui font tout ce qui est possible pour que je sois bien et que tout J’ai du boulot, tout est grâce à eux. «

Une année olympique tronquée

L’enfermement et l’arrêt sportif causés par le coronavirus a affecté l’élite sportive au point de devoir reporter les Jeux Olympiques. Pour certains athlètes, ce confinement les a éloignés de leur discipline plus longtemps que jamais, comme dans le cas de Portela. Il admet que son enfermement est passé par une phase d ‘«incertitude» sur l’avenir des Jeux, un processus d’ «acceptation», conscient que «ça allait être une année atypique», et, après avoir accepté la situation, il a commencé à «jouir» de sa famille et du temps dont il disposait.

« Je n’ai jamais été aussi longtemps sans ramer. J’avais toujours eu un mois de congé entre saison et saison, et du coup me voir pendant deux mois sans ramer et si longtemps sans entraînement était bizarre, parce que je porte toujours mon sac à dos pour les entraînements tous les jours. Me voir chez moi a dû changer la puce et penser à profiter de la famille et en profiter, la retourner pour voir le positif dans cette situation », raconte l’Espagnol.

Avec la confirmation du report des Jeux à 2021, la Galicienne a vécu des moments difficiles, puisqu’elle estimait que cela avait été « une année brisée, une année perdue ». Le pirgaüista est passé du sentiment de «forme» à «rester à la maison». Jusqu’à ce qu’il soit décidé de reporter ces JO, pour les athlètes « c’était un peu frustrant, ça a généré de l’anxiété et surtout une incertitude qui est souvent la meilleure pour vous », même si une fois les nouvelles dates confirmées, Portela estime qu’il faut « penser à positif et pense qu’il reste encore un an pour se préparer à ce grand événement. » Rendez-vous avec lequel il rêve et auquel il demande, bien sûr, une médaille.

« Si je suis celui qui rame en finale de la K1-200 Et je dois faire un vœu Je demanderais ce que chaque athlète veut, c’est-à-dire monter sur le podium. J’adorerais, mais par dessus tout, je veux faire de mon mieux à chaque test et être satisfait. C’est le mieux, que tout se passe bien, que tout soit parfait et que je me sens satisfaite et heureuse de tout ce que j’ai fait et j’essaie toujours de donner à 100% pour avoir cette tranquillité intérieure », dit-elle.

Une référence pour les nouvelles générations

Teresa Portela, moins d’un an après être devenue une histoire de Espagne, conseille aux futures générations de canoë de «profiter». «Le sport d’élite est un travail très sacrificiel. Vous êtes un athlète 24 heures, non seulement le temps que dure l’entraînement, mais il faut se reposer, il faut prendre soin de soi, il faut être bien centré … », se souvient-il. Cependant, il voulait aussi les rassurer en déclarant que« si vous aimez et aimez ce que vous faites, Si vous travaillez et avez du talent, les résultats viendront, mais ce qui compte, c’est le chemin que vous parcourez et faites chaque jour. Si vous l’aimez, c’est beaucoup plus supportable, c’est donc le plus important, que vous appréciez ce que vous faites. «

« Faites partie du Équipe olympique espagnole c’est incroyable. Être aux Jeux Olympiques est très difficile, cela signifie être parmi les meilleurs au monde et les systèmes de qualification deviennent de plus en plus difficiles. Pouvoir profiter et être conscient que seuls quelques-uns parviennent à y arriver et à se sentir au sein de ce groupe est vraiment incroyable. Vivre les Jeux avec ceux qui forment la famille olympique, représentant votre pays, votre peuple, est quelque chose que j’apprécie beaucoup », dit Portela à propos de l’expérience olympique.

Le canoéiste galicien a également profité de l’occasion pour remercier le président du COE, Alexander White, son «affection» et qu ‘«il a toujours été en attente» de ses résultats. « J’envoie un gros bisou à Alejandro pour avoir soutenu et vécu le sport espagnol de manière si intense et personnellement pour l’affection qu’il me montre toujours », conclut-il.

practicodeporte@efe.com