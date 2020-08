Toni Abadía a remporté ce vendredi le « Défi athlète contre cheval« en courant 1 000 mètres sur la surface terrestre de l’hippodrome de Son Pardo en un temps de 2:29:50 minutes, contre 2:32:20 utilisé par le trotteur »Variuso du Bouffey« , conduit par le jockey Joan Antoni Riera, pour terminer le double du parcours (2 000 mètres) prévu pour le pur-sang français.

L’athlète de Saragosse, triple champion d’Espagne de 5000 mètres, quadruple champion d’Espagne et médaille de bronze européenne de 10000 mètres, a maintenu un rythme de course élevé franchir la ligne d’arrivée dans le temps qui, comme il l’avait prévu, lui donnerait la victoire.

«J’ai senti le pouls d’un million de personnes sentir si près les foulées du cheval; je suis heureux et je pense que rejoindre deux mondes aussi différents que le trot et l’athlétisme est très positif. Cela ressemble à un défi enfantin (homme contre cheval), mais Vivre cette incertitude de savoir quand un animal, avec sa vitesse peut vous surpasser, est la plus belle chose », a déclaré Abadía à la fin de son exploit.

Le cheval s’est fatigué à la fin

Riera, pour sa part, vainqueur de plus de 3 000 courses de trot organisées, a déclaré aux responsables de la retransmission télévisée Internet de l’événement, que le «Variuso du Bouffey», qui a remporté 13 des 35 courses, était « fatigué à la fin ».

« Il faisait très chaud, le rythme était élevé, mais le cheval, habitué à courir accompagné, n’était pas assez motivé », at-il souligné.

Le « Horseman Challenge » réuni 500 fans à l’hippodrome de Palmesan à Son Pardo (la capacité de l’installation est de 6500 spectateurs), la moitié de ce que les protocoles de sécurité sanitaire autorisaient pour le COVID-19.

Aucune personne qui n’avait pas acquis son emplacement à l’avance n’est entrée dans les locaux, et toutes ont été obligées de porter un masque et de respecter l’éloignement social dû à la pandémie.

De plus, l’athlète de Saragosse et le conducteur du cheval ont été négatifs aux tests PCR qui ont été effectués quelques jours avant la course.

Les responsable de l’organisation de la défi -Andreu Serra, ministre du Tourisme et des Sports du Consell de Mallorca, Lluìs Socías, président de l’Institut des sports équestres de Majorque, Joan Llabata, président de la Fédération des Baléares de Trot, et Juan Carlos Higuero- étaient chargés de remettre une plaque commémorative à Abadía et Joan Antoni Riera.

