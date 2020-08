Trois alpinistes aveugles ou très malvoyants – deux hommes et une femme – ont couronné le Grande Sassière, à 3751 mètres d’altitude, le sommet le plus important de la Vanoise française, dans le Alpes de Graian.

Avec les guides, les instructeurs et les bénévoles, les trois alpinistes ont investi douze heures entre la montée et la descente au camp de base pour franchir un parcours de cinq kilomètres et 1500 mètres de dénivelé et marquer un jalon historique dans l’alpinisme pour les aveugles puisqu’il s’agit de la première expédition inclusive à couronner la Grande Sassière.

«Ce fut une montée très difficile, très technique à certaines occasions et avec une arrivée brutale à 45 degrés sur les 200 derniers mètres», dit-il. Francisco Javier Bon, coordinateur technique du Groupe Montagne de la ONZE de Madrid et chef de l’expédition.

C’est le point culminant de Cours d’alpinisme supérieur pour aveugles et adapté du projet EIDóS (Education, Inclusion, Sports, Loisirs et Handicap), fondée par des vétérans voyants et aveugles du ONCE Mountain Group à Madrid, qui a débuté en décembre 2019.

L’expédition

L’objectif de cette expédition, composée de quatorze grimpeurs, c’est que les étudiants du cours vivent dans les mêmes conditions que dans n’importe quel camp de base et sont formés aux techniques de progression glaciaire, d’autoprotection et de sauvetage, toujours dans la discipline de l’alpinisme pour aveugles.

Il servait également à effectuer une ascension guidant les aveugles à un moment où les mesures sanitaires doivent être extrêmes avant le COVID-19.

Matériel d’escalade Les athlètes aveugles ou gravement malvoyants pratiquent la montagne en équipes de trois, attaché à une barre directionnelle entre 2,5 et 3 mètres de longueur.

Un guide voyant dirige l’équipe, suivi d’une personne totalement aveugle et d’un athlète malvoyant complétant le triplé.

Des équipes d’athlètes aveugles et malvoyants concourent dans la catégorie absolue de l’alpinisme, quels que soient leur âge et leur sexe. La catégorie féminine et celle des vétérans sont également programmées. Pour attribuer la catégorie aux équipes, seul l’âge ou le sexe de l’athlète totalement aveugle est toujours utilisé comme référence.

Le modèle actuel de programme sportif a été établi dans ce format depuis plusieurs années, cherchant actuellement à passer de la compétition à des tests exclusifs pour les aveugles à la participation à des tests intégrés avec des athlètes non handicapés et à atteindre un plus grand degré d’inclusion.

