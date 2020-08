Le Musulman bosniaque Fikret Bacic est à la recherche depuis près de trente ans de sa mère, de sa femme et de ses deux enfants, ainsi que de 25 autres parents de son village qui ont disparu pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine (1992-1995).

Il a consacré toute sa vie au but de les retrouver, il a traversé des milliers d’endroits, des tombes et des fosses communes, mais il n’a pas réussi à trouver des informations irréfutables ou à retrouver leur dépouille mortelle.

« Je ne dors pas. Deux ou trois heures au plus. Je passe le reste de la nuit à réfléchir », dit Bacic lors d’une conversation avec Efe.

Il assure que tel est le cas depuis le jour où il a appris la disparition de 29 de ses 33 proches qui vivaient dans le village de Zecovi, près de la ville de Prijedor, dans le nord-est de la Bosnie-Herzégovine.

Son fils Nermin avait 12 ans à l’époque et sa fille Nermina six. Entre autres, son neveu bien-aimé de deux ans a également disparu.

Leurs proches font partie des 7 547 personnes toujours considérées comme portées disparues en Bosnie-Herzégovine, où entre 1992 et 1995, quelque 35 000 personnes ont disparu.

Il a survécu par hasard, car un mois plus tôt, à l’âge de 33 ans, il était parti travailler en Allemagne.

UNE RECHERCHE DE 28 ANS

Premièrement, des informations non confirmées lui sont parvenues selon lesquelles les Bacics ont tous été abattus par des miliciens de l’armée serbe de Bosnie lorsqu’ils ont occupé le village en juin 1992, ce qui n’a offert aucune résistance.

« J’ai eu la première information fiable en 1998, en coopération avec la Commission pour les Disparus. Je connais la date exacte de sa disparition, le 28 juin 1992. Depuis, je cherche des membres de ma famille », explique Bacic.

Il assure que depuis lors, il a participé à la découverte d’innombrables fosses et charniers.

«Chaque jour, nous transportions une quarantaine de cadavres que nous avons trouvés dans différentes tombes. Mais mes enfants ne sont pas là. Je ne trouve pas ma famille», dit-il.

LE SILENCE DES VOISINS

Il a fait pression sur un voisin serbe pour qu’il lui dise la vérité sur sa famille et il a avoué qu’ils avaient été assassinés. Cependant, personne ne voulait ou ne pouvait lui dire où se trouvaient les restes.

« Les institutions étatiques ne font pas leur travail, puisqu’elles devraient elles-mêmes faire pression sur ces personnes, pour qu’elles disent ce qui s’est passé et si elles ont été tuées, où sont les corps », estime Bacic.

Prijedor est maintenant en Republika Srpska, l’une des deux entités de Bosnie-Herzégovine, une formation établie pendant la guerre et reconnue dans les accords de paix de Dayton (1995).

Bien qu’il n’y ait pas eu de conflit armé dans la région de Prijedor, entre mai et septembre 1992, des miliciens serbes de Bosnie ont tué 3 176 civils musulmans et Croates de Bosnie dans la région, tandis que plus de 30 000 ont été emprisonnés dans les camps de concentration d’Omarska, Keraterm et Manjaca. , dissous plus tard par la pression internationale.

Les dépouilles mortelles des victimes ont été retrouvées dans 98 fosses communes. Le Tribunal pénal international de La Haye pour crimes de guerre en ex-Yougoslavie (TPIY) a condamné 37 personnes à des peines totalisant 617 ans de prison pour ces crimes.

En 2014, les autorités bosniaques ont arrêté 13 soldats de l’armée serbe de Bosnie, tenus pour responsables du meurtre de 29 femmes et enfants dans le village de Zecovi.

Cependant, les accusés et les témoins du procès, qui est toujours en cours, n’ont pas encore révélé l’emplacement des restes des victimes.

Des dizaines de fosses communes

Grâce à la recherche tenace de Fikret Bacic depuis près de trois décennies, des dizaines de fosses communes ont été découvertes dans cette région. Le plus important est celui de Tomasica, dont 435 dépouilles mortelles ont été exhumées.

La plupart du temps, il devait payer de l’argent aux voisins serbes de Bosnie pour obtenir des informations.

« Comment pensez-vous que Tomasica a été découvert? Nous, les proches des victimes de Prijedor, avons collecté de l’argent, payé les informations et financé l’enquête sur la ville jusqu’à ce que nous ayons atteint les cadavres. C’est alors seulement que l’État s’est inscrit », dit-il. Bacic.

Malgré toutes les difficultés, dangers et obstacles qu’elle a traversés, Fikret n’a pas perdu espoir ni la volonté de retrouver ses enfants.

« Je retrouverai mes enfants. Je ne perds pas espoir. Tant que je pourrai marcher, je continuerai à les chercher », déclare le Bosniaque de 60 ans.

Nedim hasic