En 2018, un groupe de chercheurs a soulevé, pour la première fois, la nécessité de doter le Parlement d’un bureau permanent d’avis scientifiques et, depuis, le pays a connu deux élections et une pandémie. L’idée, selon les responsables, est toujours d’actualité et aujourd’hui plus que jamais elle est essentielle.

« Face à la grave crise économique, sanitaire, politique et sociale à venir, il est crucial de renforcer les institutions démocratiques et une façon de le faire est de rapprocher la science de la société et de la politique », a-t-il déclaré à Efe. Andreu Climent, chercheur à l’Université polytechnique de Valence et président de La science au Parlement, l’association derrière cette initiative.

Et, selon ce scientifique, il s’agit de mieux répondre aux défis et aux problèmes auxquels cette société est confrontée: « Le lauréat du prix Nobel Santiago Ramón y Cajal a déclaré que la voiture de la culture manque la roue de la science et nous pensons qu’un parlement sans avis scientifique est comme une voiture avec un pneu crevé. «

« Il est plus que jamais nécessaire de rapprocher les données et les connaissances scientifiques de nos députés. »

Conseils neutres

Un bureau de conseil scientifique, comme ceux qui existent déjà au Royaume-Uni, en Suisse, en Grèce, en France ou en Allemagne, aiderait à légiférer avec des preuves scientifiques. Il s’agit de donner aux législateurs des conseils neutres, ni avis ni recommandations, mais des informations basées sur des connaissances scientifiques et technologiques.

De plus, il essaierait d’anticiper d’éventuelles futures lois ou modifications réglementaires, en tenant compte des défis de société à venir. L’objectif est que tous les groupes aient accès aux mêmes connaissances et aboutissent à un débat parlementaire plus éclairé.

Habituellement, une dizaine de conseillers travaillent dans ces bureaux qui, sur la base d’entretiens avec des experts et d’articles scientifiques, préparent des rapports de deux à quatre pages avec des preuves sur un sujet précis: édition de gènes, robotique, coronavirus, centrales nucléaires, contamination par les plastiques, les météorites ou la maladie d’Alzheimer.

L’idée est de créer un espace de consultation permanent et pour que les politiciens prennent des décisions éclairées basées sur des connaissances et des preuves: «avec un bureau de ce type, le débat parlementaire sur le covid-19 aurait été différent», dit-il. Eduardo Oliver, du Centre National de Recherche Cardiovasculaire et vice-président de la stratégie de l’association.

Plus de 170 institutions scientifiques

Science in Parliament est une initiative citoyenne soutenue par plus de 170 institutions qui vise à «imprégner» les propositions politiques de la science. Malgré l’arrêt de ces mois, les responsables ont continué à travailler et à rencontrer les groupes.

Entre mai et juin, ils se sont entretenus par télématique avec les nouveaux porte-parole de tous les groupes de la commission de la science, de l’innovation et des universités du Congrès, parmi lesquels, une fois de plus, ils ont trouvé un soutien à l’initiative, raconte Oliver à Efe, qui assure que la sensation c’est bien et il y a une envie de passer à autre chose.

« Malgré l’instabilité politique avec deux élections générales et maintenant la pandémie de covid-19, de Science au Parlement nous avons continué à travailler pour faire connaître l’importance des avis scientifiques dans la branche législative. »

L’initiative du bureau a également reçu le soutien du Bureau et de la Présidence du Congrès; dans le passé d’Ana Pastor (groupe populaire) et maintenant de Meritxell Batet (groupe socialiste).

Par exemple, en février de l’année dernière, le Conseil du Congrès a accepté sa création, un accord qui envisageait même une allocation de 200 000 euros dans le budget de la Chambre pour la mise en œuvre du conseil susmentionné.

Un projet pour cette législature

La création de ce bureau scientifique fait partie des projets du président Batet pour cette législature, confirment des sources de la présidence du Congrès à Efe, ajoutant que leur intention est de « promouvoir les décisions nécessaires à sa création effective dès que le conditions pour cela, après le consensus politique devenu évident en 2019 ».

De même, dès que les restrictions sur les visites au Congrès seront levées, la présidence prévoit de reprendre les réunions avec la science au Parlement, selon les mêmes sources.

Pour les responsables de cette initiative, le soutien a été manifesté dès le départ par les organes de la Chambre, les groupes et les communautés autonomes où ils ont présenté le projet. Maintenant ils disent il doit se matérialiser.

Ce sera à partir de septembre et pendant le développement et la mise en œuvre du bureau, l’objectif de Science in Parliament, qui a renforcé son équipe avec des profils de disciplines comme les sciences de la santé, les sciences sociales ou les technologies, est de mener d’autres activités pour connecter la politique, la science et la citoyenneté, comme des débats et des conférences comme ceux qui se sont tenus en 2018 au Congrès .