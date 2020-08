Lorsqu’une personne est infectée par le SRAS-Cov-2, plusieurs types de réponse immunitaire entrent en jeu. L’une d’elles est celle des cellules NK, mais leur mode d’activation différent pourrait contribuer à une souffrance plus sévère de la covid-19, selon une étude de l’Institut Karolinska (Suède).

L’étude publiée dans Immunologie scientifique étudie la réponse précoce à l’infection par le SRAS-Cov-2 de NK, un type de lymphocyte dont la fonction est de patrouiller le corps à la recherche de cellules infectées et de les détruire, et qui est connu pour être important pour le contrôle des infections virales.

Les cellules tueuses naturelles (NK) sont fortement activées au début de l’infection à coronavirus, mais elles le font différemment chez les patients atteints d’une maladie modérée ou grave, note l’étude.

Réponse immunitaire disparate

L’équipe a analysé des échantillons de sang de 27 patients, 10 atteints de COVID-19 modéré et 17 sévère, ainsi que 17 autres provenant de personnes en bonne santé, qui ont agi en tant que groupe témoin.

« Le type d’activation détecté dans les cellules NK différait considérablement chez les patients atteints d’une maladie modérée, par rapport à ceux atteints d’une maladie grave », a expliqué le premier responsable de l’étude Niklas Björkström, dans un communiqué de l’Institut Karolinska.

Il est possible que la réponse des cellules NK chez les patients bénins « soit canonique, partagée par de nombreux types d’infections virales », selon les chercheurs.

Cependant, les patients qui souffraient de COVID-19 sévère avaient une composition différente dans la réponse des cellules NK, explique l’étude.

Les cellules NK des patients les plus gravement malades « avaient généralement une expression plus élevée des protéines de perforine, NKG2C et Ksp37 », qui selon les chercheurs reflètent une forte présence de cellules NK dites adaptatives, qui ont une capacité encore plus grande à tuer cellules cibles.

Un aperçu supplémentaire

L’équipe étudie actuellement dans quelle mesure la réponse immunitaire à médiation par les cellules NK observée chez les patients gravement malades pourrait contribuer à cet état, et dans quelle mesure d’autres parties de la réponse pourraient être bénéfiques.

Ces résultats « fournissent des informations supplémentaires » sur les réponses immunitaires à l’infection précoce par le SRAS-CoV-2 et à la maladie ultérieure, a déclaré Björkström, qui espérait que « ces informations contribueront à améliorer les soins et le traitement » des patients covid. 19 sérieux. .