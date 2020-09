Manolo Salcés est né à Séville il y a 64 ans et a passé les 159 derniers jours aux soins intensifs de l’hôpital Son Espases de Palma. Après plus de 5 mois entre la vie et la mort, le patient qui a battu le record dans une unité de soins intensifs rencontrera enfin Bruno, son petit-fils né il y a trois mois.

Manolo est devenu la personne infectée par le covid qui a passé le plus de temps dans une unité de soins intensifs espagnole en surmontant d’un jour la précédente à l’hôpital Gregorio Marañón de Madrid. Le petit Bruno n’a été vu que par appel vidéo, mais cela va changer sous peu car ce mardi il est déjà dans l’usine, où il a été transféré hier pour poursuivre sa convalescence.

Son fils de 37 ans, Lolo, le père du bébé, dit à Efe que sa famille a eu de la chance avec l’équipe médicale « si humaine » de Son Espases. Il est « totalement reconnaissant » pour la façon dont ils lui ont annoncé la mauvaise nouvelle: « Il y a des moyens de la transmettre, c’est difficile mais ils ont beaucoup empathé. »

«À plusieurs reprises, ils nous ont mis en garde car nous devions tout prendre avec des pincettes», raconte ce «coureur» qui vit à Calvià, qui a promis à son ami, partenaire de course et unité de soins intensifs de l’ICU de traumatologie que si son père le quittait cela vous aiderait à obtenir de bonnes notes sur 10 kilomètres, semi-marathon et marathon.

«Maintenant, il va devoir courir beaucoup», plaisante Lolo à propos de Juan Antonio Llompart, le médecin qu’il mentionne par nom et prénom qu’il a vu trop en uniforme en blouse blanche et non en tenue de sport ces mois-ci.

Il commente que les premiers mois après l’admission de son père le 25 mars, alors que l’Espagne n’avait été confinée que neuf jours, ont été difficiles. Lolo a rencontré à midi sa famille à l’USI pour voir son père, qui a souffert d’épisodes «très graves».

Et le travail d’une jeune infirmière qui a mis des EPI et « a risqué sa vie » dans les moments les plus difficiles de la crise sanitaire vient à l’esprit pour que les membres de la famille puissent voir Manolo à l’écran pendant 5 minutes.

Les agents de santé qui l’ont soigné tout au long de ces mois « comme un membre de la famille » l’ont licencié ce lundi après-midi à sa sortie de l’USI, un moment immortalisé dans une vidéo d’une minute diffusée par l’hôpital.

Manolo est vu, sur la civière, avec la force de souffler des baisers à travers le masque aux médecins et infirmières qui l’applaudissent de chaque côté du couloir.

Son fils se souvient de l’implication des 23 médecins de l’équipe médicale de Son Espases, de l’équipe infirmière, avec une mention spéciale de Celia, dit-il, et des psychologues qui ont soigné la famille.

La femme de Manolo, qui a également contracté le virus, a été admise à l’hôpital pour l’infection pendant quelques jours, tandis que sa fille, qui avait également un résultat positif au test PCR, a passé la maladie à la maison et présentait peu de symptômes.

Avec ces mois d’incertitude encore frais dans sa mémoire et sur le point de présenter son fils à son grand-père, qui a déjà trois petits-enfants, Lolo insiste sur des mesures préventives contre cette seconde vague: «Il faut continuer à ramer».

Par Carmen Ramón