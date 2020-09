À la lumière de la tension que la pandémie de coronavirus a exercée sur les communautés à travers le pays, un homme du New Jersey a pris sur lui d’exploiter un garde-manger gratuit pour toute personne dans le besoin.

Barney Corrigan, 42 ans, a commencé à donner de la nourriture dans une armoire devant sa maison, mais les dons l’ont rapidement submergé, ce qui l’a conduit à transformer son garage en un garde-manger à part entière.

Dépassé de dons, Corrigan envisage maintenant de déplacer son projet vers un endroit encore plus grand.

Avec la pandémie de coronavirus qui balaye toujours le monde, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont sans emploi. Un homme du New Jersey nommé Barney Corrigan s’est retrouvé à court de travail en tant que traiteur et, sans que ses journées soient remplies en transportant de la nourriture à divers rassemblements, il a décidé de transformer sa propre maison en un endroit où tout le monde pourrait manger un morceau, et pour libre.

Comme le rapporte WPVI, les choses ont commencé relativement modestement, avec une étagère de conserves devant sa maison et un panneau indiquant aux gens que la nourriture était gratuite. Il ne fallut pas longtemps pour que son idée se transforme en un garde-manger à part entière qui domine désormais son garage.

Une fois que la communauté a remarqué ce que faisait Corrigan, elle a commencé à donner sa propre nourriture pour ceux qui pourraient en avoir besoin. Avant longtemps, Corrigan s’est retrouvé avec «beaucoup trop de dons» et a dû agrandir son garage. Il a également commencé à recevoir des dons en argent via Venmo et Cash App, qu’il utilise pour garder ce garde-manger bien approvisionné. Il transporte de tout, des aliments en conserve aux couches pour bébés.

Un panneau indiquant «Barney’s Place Food Pantry» indique désormais aux passants qu’ils ont trouvé le bon endroit, et l’homme du New Jersey ouvre ses portes tous les samedis entre 8 h et 13 h. Quiconque s’arrête est invité à remplir un dossier avec tout ce dont il a besoin et à le ramener à la maison gratuitement.

Quant à savoir ce que Corrigan tire de toute l’affaire? Il trouve que rencontrer de nouvelles personnes est la meilleure partie de tout cela. «La plus grande chose que j’en retire, c’est de parler avec les gens», a déclaré Corrigan à NJ.com. «Ils me racontent leur histoire, pourquoi ils se trouvent dans la situation dans laquelle ils se trouvent, ils amènent leurs enfants avec eux. Cela fait ma semaine à chaque fois.

Incroyablement, alors que le garage de Corrigan sert actuellement de garde-manger, il devra peut-être finalement trouver un autre endroit pour stocker son stock de plus en plus. Il est maintenant dépassé par les dons et dit qu’il avait pensé à essayer de trouver un endroit plus grand pour contenir toute la nourriture et les fournitures.

C’est évidemment incroyablement cool que Corrigan ait décidé de consacrer autant de temps et d’efforts à aider les autres. À une époque comme celle-ci – ou, devrais-je dire, dans une année comme celle-ci – les personnes disposées à aider les autres sont extrêmement précieuses pour leurs amis, leur famille et, comme nous pouvons le voir dans ce cas, des communautés entières. Soyez plus comme Barney.

