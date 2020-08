Un couple de Floride, tous deux nieurs du coronavirus, a été infecté en mai.

L’épouse est décédée quelques mois plus tard des complications du COVID-19. Le mari a reconnu qu’ils étaient plus susceptibles de croire à l’une des dernières théories du complot COVID-19 qu’à la vérité, y compris de fausses histoires selon lesquelles le virus était fabriqué, un canular ou lié à la 5G.

L’homme, qui a continué à travailler sans respecter les règles de distanciation sociale et les conseils sur le port d’un masque facial, dit maintenant aux gens de prendre le virus au sérieux.

Une variété de théories du complot dans le jardin a érodé la confiance que certaines personnes ont dans les représentants du gouvernement qui gèrent la réponse locale au coronavirus. Ajoutez à cela une résistance au respect des consignes de sécurité, comme éviter les foules et porter des masques faciaux en public, et vous vous retrouvez avec deux facteurs qui ont contribué à la propagation du nouveau coronavirus. Comme si l’agent pathogène hautement infectieux avait besoin d’aide pour passer d’homme à homme. Et les négationnistes et les anti-masques du coronavirus ont généralement appris par eux-mêmes à quel point le virus peut être dangereux.

C’était le cas d’un homme qui avait besoin d’une double transplantation pulmonaire après 100 jours sur une machine. Ou la femme qui doit maintenant réapprendre à marcher après 69 jours sur des machines. La dernière tragédie de coronavirus impliquant des négationnistes du coronavirus vient de Floride, où un homme qui croyait aux théories du complot 5G sur le COVID-19 et qui ne portait pas de masque facial a perdu sa femme à cause de la maladie. Tous deux étaient infectés et ont peut-être attendu trop longtemps avant de demander de l’aide. Comme d’autres qui sont venus découvrir que le virus n’est pas un canular, l’homme conseille désormais aux autres d’être prudents.

Brian Lee Hitchens est un chauffeur de taxi qui a été marié à sa femme Erin, âgée de 46 ans, pendant huit ans. Les deux ont lu en ligne des théories du complot sur les coronavirus selon lesquelles le virus était un canular, qu’il avait été fabriqué, qu’il était lié à la 5G ou qu’il était similaire à la grippe. Nous constatons de telles allégations dans la nature depuis des mois, mais surtout dans les premiers jours de la pandémie.

Brian a déclaré à BBC News que le couple n’avait pas suivi les conseils de santé ou demandé de l’aide lorsqu’ils étaient tombés malades début mai. Alors qu’il se rétablissait, sa femme est décédée ce mois-ci des suites de problèmes cardiaques liés au virus.

Erin avait des problèmes de santé existants, notamment de l’asthme et un trouble du sommeil. Brian a déclaré que les deux croyaient aux fausses déclarations qu’ils avaient vues en ligne et n’avaient pas respecté les consignes de sécurité. Brian a continué à travailler comme chauffeur de taxi et récupérait les médicaments de sa femme sans pratiquer la distanciation sociale ni porter de masque.

«Nous pensions que le gouvernement l’utilisait pour nous distraire», a expliqué Brian, «ou que c’était à voir avec la 5G.»

Brian a maintenant dit qu’il «souhaitait [he’d] écouté depuis le début », espérant que sa femme lui pardonnerait.

«C’est un vrai virus qui affecte les gens différemment. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux vivre qu’aujourd’hui et faire de meilleurs choix pour l’avenir », a déclaré Brian à la BBC. «Elle ne souffre plus, mais en paix. Je traverse des moments où elle me manque, mais je sais qu’elle est dans un meilleur endroit. »

Après que le couple soit tombé malade en mai, Brian a publié sur Facebook un long compte rendu de ce qui leur était arrivé, et ce message est devenu viral. Il a expliqué qu’il avait commencé à se sentir mal et avait cessé de travailler, puis que sa femme avait commencé à présenter des symptômes. Ils ont commencé à se sentir de plus en plus mal et ont finalement décidé d’aller à l’hôpital. Tous les deux ont été admis à l’USI et Brian a commencé à se sentir mieux en quelques jours. Sa femme n’a pas été aussi chanceuse et elle a rapidement eu besoin d’un ventilateur pour respirer. Trois semaines plus tard, ils étaient toujours à l’hôpital, mais les médecins n’avaient pas bon espoir quant aux chances d’Erin.

« Cette chose n’a rien de grave, veuillez écouter les autorités et tenir compte des conseils des experts », a déclaré Brian à propos du virus. «Si vous devez sortir, faites preuve de sagesse et ne soyez pas stupide comme moi, donc la même chose ne vous arrivera pas comme cela m’est arrivé à moi et à ma femme», a-t-il écrit.

