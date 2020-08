Des ingénieurs du monde entier travaillent sur un nouveau protocole Wi-Fi, qui pourrait être disponible d’ici quatre ans, pour augmenter les performances des réseaux sans fil, les rendre plus fiables et faire face de manière transparente à la demande croissante de télétravail et d’appels vidéo. .

Il s’agit de Wi-Fi 7, un nouveau protocole de réseau sans fil « avec des performances et des fonctionnalités extrêmement élevées qui nous aideront à répondre aux demandes croissantes imposées aux réseaux sans fil », a expliqué Giovanni Geraci, chercheur au Département des technologies de l’information et de la communication de la Université Pompeu Fabra (UPF), qui collabore à cette avancée technologique.

Le groupe de travail 802.11be de l’Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE), une association mondiale d’ingénieurs dédiée à la normalisation et au développement des domaines techniques, conçoit ce nouveau protocole qui, selon eux, sera disponible dans les quatre prochaines années.

Dans un document intitulé « IEEE 802.11be: Wi-Fi 7 Strikes Back », Geraci et Adrian García-Rodríguez, David López-Pérez, Lorenzo Galati-Giordano, chercheurs au Nokia Bell Labs à Dublin (Irlande), tous experts en technologie Ils anticipent à quoi ressemblera ce nouveau protocole, dont le nom technique est 802.11be et qui, selon eux, sera caractérisé par des performances extrêmement élevées.

Wifi, la vie pendant l’accouchement

« Lors de l’emprisonnement forcé par le covid, beaucoup d’entre nous se sont tournés vers le Wi-Fi pour rester en contact avec nos proches, commander en ligne, de sorte que les petites entreprises ont été maintenues à flot, ainsi que pour suivre les cours en yoga en ligne », soulignent les ingénieurs.

Le Wi-Fi, disent-ils, est une « technologie essentielle aujourd’hui, et le Wi-Fi 7 nous aidera à répondre aux demandes croissantes imposées aux réseaux sans fil ».

«Le 802.11be se caractérisera par la maximisation de la capacité et des performances des liaisons dans les réseaux sans fil, en plus d’introduire d’autres améliorations telles qu’une latence plus faible et une plus grande fiabilité», selon Geraci, qui espère que des applications émergeront très bientôt et profiteront de cet environnement réseau amélioré.

Geraci et les scientifiques de Nokia Bell Labs, en plus de participer et de suivre les réunions pour le développement du nouveau protocole, ont collaboré à l’étude d’une partie spécifique du protocole 802.11be, en particulier celle qui fait référence à la « formation de faisceaux coordonnée » (CBF), une amélioration du système de réutilisation spatiale.

« Dans CBF, plusieurs routeurs ou points d’accès peuvent effectuer une transmission simultanée en déterminant quel est le meilleur chemin que les signaux envoyés doivent emprunter pour atteindre un appareil, en évitant de créer des interférences avec ceux qui les entourent », expliquent les ingénieurs dans leur article .

«Cette coordination créera plus d’opportunités de réutilisation spatiale et réduira le nombre de collisions et de retransmissions par rapport aux schémas de réutilisation spatiale disponibles dans le Wi-Fi 6», précise Geraci.

Des applications qui fonctionnent en temps réel

Selon les chercheurs, « les applications qui doivent fonctionner en temps réel telles que celles basées sur la réalité augmentée et virtuelle ou les jeux et les systèmes de cloud computing peuvent bénéficier du Wi-Fi 7. »

Les auteurs expliquent dans leurs travaux que ces caractéristiques «sont essentielles pour les entreprises qui doivent remplacer leurs systèmes de communication filaires actuels par de nouveaux systèmes sans fil plus efficaces et plus flexibles».

Ces experts en réseau sans fil prédisent que la demande de Wi-Fi continuera de croître à mesure que de plus en plus d’appareils se connecteront au réseau, plus de données sont collectées et transmises et de plus en plus de personnes comptent sur les appels vidéo en direct pour travailler, apprendre et interagir à distance. . .

fjn / eaf