Le célèbre patineur Tony Hawk, emblème de cette discipline dans le monde, a profité de la remasterisation du jeu vidéo Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2 faire une liste des meilleures destinations pour le skate en Europe, parmi lesquels se trouve une église asturienne.

L’église de Llanera (Asturies), maintenant connu sous le nom Temple de Kaos, Ce fut construit en 1912 et a été abandonné après Guerre civile. Les patineurs de la région se sont réunis pour le réhabiliter, étant donné la nécessité d’avoir un endroit où ils peuvent pratiquer leur sport à l’intérieur, car la ville a autour 200 jours de pluie par an. Dirigé par le regretté patineur espagnol Ernesto Fernández Rey alias ‘Jernest‘, Son organisation L’église du skate a transformé l’espace avec l’aide du financement participatif, du soutien des entreprises et de l’imagination.

« Cet endroit est incroyable et est un exemple étonnant de collaboration entre le monde de l’art et le skateboard. J’ai hâte de le visiter dès que nous pourrons recommencer à voyager », déclare Tony Hawk.

Le Danemark et le Royaume-Uni en tête de liste

Le Danemark et le Royaume-Uni, avec deux destinations chacun, mènent cette formation formée par 9 emplacements. Dans le pays nordique apparaît Faelledparken (Copenhague), qui selon le patineur danois Rune Glifberg C’est le lieu qui a contribué au développement du skate dans tout le pays, grâce à sa variété d’éléments et de rampes verticales. Aussi au Danemark est le Streetdome (Haderslev), une idée du studio de design de Glifberg, Glifberg-Lykke, et le patineur de la région Morten Hansen. Ce grand complexe intérieur et extérieur possède non seulement des skateparks, mais aussi des terrains de basket, des murs d’escalade et d’autres espaces sportifs.

Le patineur américain estime que Copenhague est «l’une des scènes de skate les plus fortes d’Europe» et, après avoir visité Faelledparken avec ses enfants, il admet «qu’ils ont adoré». En ce qui concerne le Streetdome, il considère que « c’est incroyable ce que Rune (Glifberg) et son équipe ont réussi à construire. C’est l’un des parcs les plus beaux et les plus vastes du monde, et il a quelque chose pour tous les niveaux de compétence et tous les intérêts. »

Dans les îles britanniques, il se trouve Radlands Plaza (Northampton), une réinvention extérieure de la première installation de skate en salle légendaire du pays, construite en 1992 par la famille Ince. Après avoir hébergé plus de 250000 patineurs tout au long de son histoire, il a dû fermer en 2004, jusqu’à rouvert en 2012. Pour Tony Hawk « c’est génial qu’ils aient réussi à le rouvrir pour une nouvelle génération de patineurs. » Dans la capitale est Rive sud, l’un des endroits les plus emblématiques du pays et le cœur du skate à Londres.

« Southbank est l’exemple parfait d’un parc créé par la communauté. Il est devenu un centre d’attention pour les patineurs du Royaume-Uni et une destination pour les touristes du monde entier. Mes enfants étaient plus intéressés à y aller quand nous étions à Londres que de visiter d’autres attractions touristiques », se souvient Hawk.

Dominance de la zone ouest

Il y a aussi la présence de France, Italie, Allemagne et Suisse. Dans le pays gaulois le Bol de Marseille, le plus grand parc de France et avec une vue incroyable sur la plage. Inclus dans Pro Skater 2 de Tony Hawk, pour Tony, c’est « une icône ». De l’Italie comprend le Gare de Milan, bien connu pour ses bordures et escaliers extérieurs. «Je n’ai pas patiné ici, mais j’ai vu beaucoup d’images épiques de gens donnant tout ce qu’ils ont à faire. Il semble que ça ait été construit avec le skateboard à l’esprit. Les autres gares devraient le prendre comme référence», considère l’Américain.

Il Skatehalle de Berlin C’est un immense parc couvert qui offre le lieu idéal pour pratiquer en intérieur et en extérieur. Il a la plus grande rampe intérieure du continent, ce qui en fait un « arrêt incontournable » pour Tony Hawk lors de la visite de la ville. « L’Allemagne a beaucoup de bons endroits pour patiner, mais Berlin est un endroit où j’ai toujours aimé aller », explique-t-il.

Enfin, la Suisse recommande Plainpalais Skatepark à Genève. Bien que la ville n’ait pas autant de tradition de patinage que d’autres sur la liste, l’ouverture de cette installation en 2012 en a fait un point de référence pour la communauté, grâce à sa grande variété d’éléments. Bien qu’il n’y soit pas encore allé, Tony Hawk conclut que le matériel qu’il a vu à propos de cette région est «fou» et que certains membres de son équipe «l’ont été et ont adoré».

Un total de neuf sites européens pour les passionnés de skateboard recommandés par une légende de ce sport, qui fera également ses débuts en tant que discipline olympique aux Jeux de Tokyo 2021.

