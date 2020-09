Mexico, 1er septembre. – Avec le soutien du député Sergio Mayer, président de la Commission Culture et Cinématographie, et GINgroup, une société mexicaine présidée par le Dr Raúl Beyruti Sánchez, l’événement de lancement a eu lieu il y a quelques jours pour Vente aux enchères avec une cause, en soutien aux femmes entrepreneurs à Oaxaca, en particulier dans la région de Zaachila Oriente, avec le programme Women AVE et le musée Mémoire et Tolérance, dirigé par Marion Lanz, et où le travail louable de la Fondation Cherie Blair for Women, chargée de la rencontre et caractérisée par le développement du potentiel des femmes entrepreneurs depuis 2008. À ce jour, elle a soutenu près de 150 000 femmes à faibles revenus dans différents pays.

Au nom de GINgroup, il y a eu la participation du Dr Beatriz Gasca, vice-présidente des ressources humaines et de la responsabilité sociale de GINgroup Americas & Europe, Centre opérationnel de GINgroup dirigé par le Dr Raúl Beyruti Espinosa, et qui a mentionné à quel point elle était honorée et inspirée. Il a envie de travailler aux côtés de cette fondation, en plus d’exhorter à continuer à travailler pour l’art et la culture, car il a souligné que sans éducation, si l’art, sans culture, sans science et sans technologie, un pays ne peut pas avancer. Et c’est que la société Beyruti Sánchez ne lésine pas sur le soutien à ceux qui en ont le plus besoin et sur des causes comme celle mentionnée, avec des actions qui favorisent le développement d’une société équitable et juste pour les hommes, les femmes et les jeunes.

L’événement a également été rejoint par Cherie Blair CBE, qui a lié à l’événement via zoom, remerciant toutes les personnes impliquées pour leur collaboration; Sharon Zaga, cofondatrice et présidente du Musée de la mémoire et de la tolérance; Hugo Laurencena, Guillermo Kahlo, Leonardo Partida Prieto, Renata Santamarina, la comtesse Luciana Cacciagera et Margarita Adalid, qui ont fait don de leurs œuvres pour les mettre aux enchères; Jan Hendrix, Ray Penhos, Fernando Andriacci, Joel Amit, Hans Giebeler, Mariana Corcuera, Patricia Segués, César Menchaca et Pedro Friedeberg; des artistes qui, bien qu’ils n’aient pas pu y assister, ont également fait don de leurs œuvres pour démontrer leur précieux altruisme pour la cause en question. En plus de sponsoriser des marques telles que Tequila Azul, Rentable, Moet et Casa los Silvestres.

* La vente aux enchères sera active jusqu’au 3 septembre, via le site: www.subastaconcausa.com.mx, afin que les personnes intéressées puissent accéder et enchérir sur les travaux qui les intéressent. Les gagnants seront informés le 3 septembre.

GINgroup C’est une société mexicaine spécialisée dans la gestion intégrale des talents humains, avec plus de 39 ans d’expérience dans la création de solutions qui rendent la gestion du personnel d’une entreprise plus efficace, offrant à ses collaborateurs des valeurs ajoutées uniques sur le marché et contribuant à augmenter leur qualité de vie, ainsi que leur productivité et leur réussite commerciale. Son équipe multidisciplinaire de spécialistes sert tous ses clients en République mexicaine. GINgroup contribue à la création d’emplois au niveau national, à travers le personnel qu’il gère ses clients. Outre le Mexique, elle opère en République dominicaine, au Honduras, au Panama, en Colombie, à Miami, Los Angeles, New York et Houston, au Texas, aux États-Unis, en Espagne, au Canada et évalue la présence au Pérou, au Chili et dans d’autres pays d’Amérique latine.