Jorge Vilda, Entraîneure espagnole de football féminin, a annoncé ce mercredi l’appel pour le match de qualification de l’Euro 2022 contre Moldavie, le 19 septembre à 19h00 à Chisnau, lors de la conférence de presse virtuelle, il a envoyé un message d’encouragement à l’international Virginie Torrecilla, opéré pour une tumeur au cerveau il y a des semaines.

Les deux principales nouveautés sont Ainize Barea ‘Peke’ (Sportif) et Teresa Abelleira (Real Madrid).

« Nous lui envoyons non seulement notre soutien mais celui de tout le football féminin espagnol. Nous sommes avec elle, nous savons qu’elle va bientôt se remettre. Nous voulons tous qu’elle revienne avec nous le plus tôt possible et je suis convaincue que ce sera le cas », a déclaré Vilda. .

Énorme fierté

« Ce qu’elle transmet lorsque vous êtes avec elle la rend digne de l’énorme fierté que nous avons tous, c’est le comportement d’une joueuse de l’équipe espagnole. N’importe quel membre de l’équipe se serait comporté comme ça. C’est une raison pour nous inspirer et nous rendre meilleurs », ajoutée.

Le rendez-vous intervient après que de nombreux footballeurs n’aient pas concouru depuis longtemps: « J’étais juste inquiet. J’ai été surpris par le niveau physique et le rythme que j’ai vu à Barcelone et à l’Atlético en Des champions. C’est un signe qu’ils ont très bien fonctionné pendant l’accouchement. Je sais que les joueurs sont très disciplinés, ils ont tout donné. «

« Nous n’avons eu à regretter aucune blessure grave en Ligue des champions et tous les joueurs sauf ceux de la Foudre Ils s’entraînent depuis plusieurs semaines. Ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète en ce moment. J’espère qu’on en aura un bientôt date de début de la ligue pour savoir combien de temps les joueurs seront en compétition », a-t-il ajouté.

Dans la lignée du lancement de la campagne, il a indiqué: «Je fais totalement confiance à ceux qui travaillent à équilibrer le calendrier, à voir le format. La décision de commencer est un peu conditionnée par le protocole et quand il sortira, nous saurons quand nous commencerons. Vous pouvez décider comment vous pouvez concourir. «

« Quant à la sélection, je ne pense pas qu’elle aura un impact direct s’il y a un format ou un autre. On y travaille, une ligue avec le format le plus compétitif est recherchée et qui garde la cohérence avec le passé. Je crois que tout sera résolu, que Nous aurons tous bientôt une bonne compétition. Quand il y aura une date de début, tout passera vite. Nous apprécierons la Premier Iberdrola« , a-t-il déclaré.

Malgré l’incertitude, le marché ne s’arrête pas: « Je pense que cette année il y aura encore plus de niveau, le marché des transferts a été déplacé. Il y a des équipes qui ont très bien renforcé. J’ai été frappé par la mise en scène Athlétique en Ligue des champions, avec cinq parmi les onze de départ qui n’avaient jamais joué. Il semblait qu’ils jouaient ensemble depuis longtemps. J’ai hâte de voir tout le monde concourir. Je suis convaincu que nous allons assister une année de plus à la meilleure compétition à ce jour », a-t-il ajouté.

« Le niveau du football espagnol continue de croître »

Le niveau du football féminin espagnol continue de croître: « Je viens de terminer une réunion avec le Observateurs de l’UEFA où la Ligue des champions a été analysée. Par données objectives, les équipes espagnoles sont au niveau des meilleures. La conviction que les joueurs ont en ce moment que nous pouvons rivaliser contre n’importe qui et gagner est très importante. Et je pense que gagner viendra très bientôt. «

Pour cela, battre la Moldavie est important: « C’est l’une des dernières sorties. Disons que le niveau de la Moldavie est au-dessus de l’Azerbaïdjan et qu’ils jouent un peu plus en avant et joyeux. Ils ont des joueurs de qualité, qui peuvent créer du danger. Ils essaieront de faire de leur mieux. meilleur d’eux-mêmes. C’est un match très important. Notre espoir est d’être dans le Eurocup, cela arrive pour gagner ce match « .

le gardiens de but Il s’agira de Lola Gallardo (Olympique de Lyon), Sun Quiñones (Real Sociedad) et Sandra Paños (Barcelone).

Comment défenses Irene Paredes (PSG), Mapi León (Barcelone), Ona Battlé (Manchester United), Ivana Andrés (Real Madrid), Andrea Pereira (Barcelone), Marta Corredera (Real Madrid), Leila Ouahabi (Barcelone) et Ainhoa ​​Vicente (Athletic seront présents ).

Dans le milieu de terrain Vilda mettra en vedette Alexia Putellas (Barcelone), Patri Guijarro (Barcelone), Aitana Bonmatí (Barcelone), Amanda Sampedro (Atlético), Irene Guerrero (Levante) et Teresa Abelleira (Real Madrid).

le de face Les convoqués sont Jenni Hermoso (Barcelone), Lucía García (Athlétique), Mariona Caldentey (Barcelone), Marta Cardona (Real Madrid), Alba Redondo (Levante) et Ainize Barea ‘Peke’ (Deportivo).

